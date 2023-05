Napoli, si stringe il cerchio sul dopo-Spalletti: ecco chi è in pole position

Secondo De Laurentiis Luis Enrique sarebbe più lontano, ma quello del presidente potrebbe essere un bluff. L’ex River Plate Gallardo il nome nuovo, ma il favorito rimane Italiano

31-05-2023 11:47

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Invece che andare verso una soluzione, il giallo del successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli si infittisce. Luis Enrique non è più in pole position per diventare l’allenatore degli azzurri, almeno secondo quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis, mentre nomi nuovi vengono accostati al Napoli: l’ultimo è quello di Marcelo Gallardo, che ha dato l’addio al River Plate. Alla fine, però, il vero favorito sembra essere Vincenzo Italiano.

Napoli, Luis Enrique non è più un candidato?

Si allunga la lista dei candidati alla successione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Luis Enrique, allenatore ideale per gli azzurri secondo Aurelio De Laurentiis, sembra più lontano come affermato dallo stesso presidente dei partenopei, secondo cui lo spagnolo sarebbe più attratto dai denari della Premier League. Dove, però, l’unica panchina a disposizione sarebbe quella del Tottenham, il cui progetto tecnico non appare al momento più chiaro di quello del Chelsea, già rifiutato da Luis Enrique. Perché lo spagnolo dovrebbe dire di sì agli Spurs dopo il no ai Blues? E allora le parole di ADL potrebbero anche suonare come un depistaggio o un tentativo di mettere pressione a Luis Enrique per ottenere il suo sì in tempi brevi.

Napoli, l’ex River Plate Gallardo il nome nuovo

Intanto un nome nuovo viene accostato dalla Gazzetta dello Sport al Napoli: si tratta di Marcelo Gallardo, 47enne tecnico argentino che ha lasciato il River Plate dopo aver vinto tutto, compresa la Copa Libertardores (per due volte). Gallardo ha principi di gioco simili a Spalletti – baricentro alto, pressing immediato, ricerca della verticalità alternata al palleggio – e dopo aver flirtato con il 4-1-3-2 ha spesso utilizzato il 4-3-3, sistema di gioco che De Laurentiis vorrebbe preservare nel Napoli che verrà.

Un motivo, questo, che indurrebbe a scartare la pista che porta a Sergio Conceiçao, allenatore del Porto e fedele del 4-4-2. La Gazzetta ieri aveva indicato anche Cristiano Zanetti dell’Empoli e Alessio Dionisi del Sassuolo come possibili soluzioni per la panchina del Napoli, ma al momento i nomi caldi restano altri.

Napoli, in pole position resta Italiano

Per la stessa Gazzetta, così come per altre testate sportive, in pole position per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli resta Vincenzo Italiano: De Laurentiis lo stima, ma non vuole rovinare il suo rapporto col presidente della Fiorentina Commisso, per cui la trattativa con l’allenatore inizierà soltanto dopo la finale di Conference League tra i viola e il West Ham. Dietro Italiano c’è Thiago Motta del Bologna, che piace anche al Psg, e sullo sfondo Rafa Benitez.