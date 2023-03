Dopo il 4-0 in casa del Torino è festa sul web: le prodezze di Osimhen e Kvara infiammano i fan ma c'è una nota stonata

19-03-2023 16:54

La fine del divieto trasferte per i tifosi azzurri aveva allarmato le forze dell’ordine, preoccupate anche per possibili arrivi di tifosi dell’Eintracht per riprendere quel filo di violenza lasciato in Champions ma stavolta le preoccupazioni si sono rivelate infondate: erano oltre diecimila nei vari settori dello stadio i tifosi del Napoli ed è stata una festa. Cori e bandiere, la capolista se ne va. Ed è una gioia che si può capire. Questo Napoli è una macchina da guerra, non conosce ostacoli. Come fermarli resta un mistero, che tu ti chiuda o che si scelga di giocare a viso aperto. Il Toro ha provato a mixare le due cose, marcando a uomo e provando ad affondare in possesso di palla ma ne è uscito con le ossa rotte come tutti o quasi. Travolto dallo tsunami Osimhen-Kvara: 40 gol e 21 assist in due finora in stagione.

Napoli, i tifosi inventano il ballo del Kva-Kva

Non sembrava essere il pomeriggio giusto per Kvara, apparso impreciso e nervoso in avvio, ben chiuso da Singo e poco reattivo ma ai campioni basta poco per rivoluzionare tutto. Il georgiano si è procurato il rigore, ha preteso di batterlo e ha segnato, contribuendo poi anche al terzo gol con l’assist di tacco per Olivera. Per i tifosi azzurri è festa: “Questo è il ballo del Kva-Kva”, oppure: “Se cominciamo a segnare anche con rigore, amici penso che gli astri si stanno definitivamente allineandoSe Osimhen chiama, Kvara risponde glaciale dal dischetto”.

Napoli, Osimhen esalta il popolo del web

La stella però è sempre lui, Victor Osimhen: “La vita è quella cosa che passa fra un gol di Osimhen e l’altro”, oppure:”Chi dice che un essere umano non può volare non ha mai visto Osimhen tirare di testa” e poi: “Il gioco del calcio è diventato troppo facile per Victor Osimhen” e ancora: “Stiamo oltrepassando i limiti delle umane facoltà. Pietà” e infine: “La Victor Airline è lieta di augurarvi un buon proseguimento di giornata”.

C’è chi scrive: “Vado a letto a dormire senza sognare, tanto sarebbero deludenti a confronto di questa realtà”

Infine la nota stonata: “Capisco che è frustrante perdere 4-0 in casa però cari tifosi del Torino, lasciate stare i morti, quei cori contro Maradona non vi fanno onore, vi posso assicurare che da noi non sentirete mai inneggiare a Superga e ci indigneremo sempre quando lo faranno altri”