Napoli, sospiro di sollievo: contro la Juventus Ospina ci sarà

Non è un momento fortunato per i portieri del Napoli. Come è noto infatti, Alex Meret, nel corso dell’ultima partita di campionato giocata contro il Genoa, ha riportato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, ovvero un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai giochi per un mese.

Il suo sostituto naturale in azzurro è David Ospina, ma anche l’estremo difensore colombiano ha costretto l’ambiente azzurro a vivere qualche ora d’ansia in vista della sfida contro la Juventus, in programma dopo la sosta.

Nei minuti finali della sfida che ha visto la sua Nazionale impegnata a La Paz contro la Bolivia in un match valido per le qualificazioni a Qatar 2022, Ospina ha subito un colpo durissimo a seguito di uno scontro con un avversario.

Il portiere colombiano ha effettuato un intervento decisivo per le sorti della gara, ma ha avuto la peggio. Essendo già terminate le sostituzioni, non ha lasciato il campo, ma negli ultimi minuti della contesa ha zoppicato vistosamente e lasciato ai compagni di squadra l’incombenza dei rinvii dal fondo.

L’allarme è comunque rientrato qualche ora più tardi. Tanto che lo stesso Ospina, secondo ‘Sky’, è già tornato ad allenarsi con la propria Nazionale ed è a disposizione per la gara contro il Paraguay. E, di conseguenza, anche per quella contro la Juventus.

OMNISPORT | 03-09-2021 17:30