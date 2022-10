Napoli, Spalletti esalta i suoi e riconosce il segreto della vittoria

16-10-2022 21:06

In casa contro il Bologna è arrivata la sesta vittoria di fila in campionato per il Napoli, la decima in assoluto contando anche le quattro di Champions League. Un risultato davvero molto importante per la squadra di Luciano Spalletti, che già qualificata per gli ottavi di finale della coppa mantiene anche la vetta della classifica della Serie A con 26 punti.

Il mister sa cosa serviva

Un successo fondamentale per il Napoli, che rende molto soddisfatto Spalletti: “Era fondamentale riuscire a invertire l’inerzia che poteva prendere la partita – ha detto ai microfoni di Dazn -. Queste sono partite importantissime da portare a casa, perché c’è il rischio che la squadra si abbassi troppo”.

“Invece hanno mostrato grandissima mentalità, facendo una bellissima partita, con tante giocate e occasioni da gol, molte più che altre volte – ha aggiunto Spalletti -. Vederli andare a caccia del pallone subito dopo averlo preso mi fa pensare che è bellissimo essere il loro allenatore“.

Spalletti riconosce il segreto

“Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato finale – ha tenuto a precisare Spalletti -. La squadra gioca un gran calcio, li vedo partecipi pure quest’anno. C’è interesse durante gli allenamenti, vedo coinvolgimento. Ognuno prova a fare il massimo per giocare col compagno”.

Quindi, una precisazione su Zielinski rispetto alla passata stagione: “Lo spogliatoio dell’anno scorso dava molto aiuto sul prendersi le responsabilità – ha detto Spalletti -. Quest’anno, avendo molti calciatori giovani, ha più coraggio perché deve essere lui a sviluppare cose che in passato facevano altri“.

La felicità di Osimhen

Dopo la partita ha espresso la propria soddisfazione anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha commentato così il successo a Dazn: “Complimenti alla squadra per questo risultato e anche al Bologna, che è un’ottima formazione. Spalletti mi ha dato la carica giusta quando sono entrato all’intervallo”.

Oltre a essere felice per la sua rete, Osimhen ha parlato anche di due suoi compagni. Su Raspadori: “Lo adoro – ha detto -. È un bravissimo ragazzo e un top player, sono felice”. Quindi su Kvaratskhelia: “Sono molto contento per lui – ha aggiunto -. Ma non avete ancora visto niente, in allenamento è molto meglio”.