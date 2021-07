Napoli: Spalletti ha vinto già sua prima sfida nonostante un difetto

E’ prolisso, ha un tono di voce che rischia di far assopire, si dilunga nelle risposte. Tutto vero. Ma Luciano Spalletti è stato già promosso dai tifosi del Napoli dopo la sua seconda conferenza da allenatore azzurro, la prima da quando la squadra è in ritiro a Dimaro. Si può dire che l’ex tecnico dell’Inter sta già vincendo la sua prima sfida. Sì perchè misteriosamente il suo arrivo a Napoli era stato accolto da parecchi malumori da parte di una frangia della tifoseria e di alcuni addetti ai lavori. Forse troppo impressionati dalla versione docu-fiction nella serie di Totti e poco informati sulle reali qualità dell’allenatore di Certaldo c’è chi era partito prevenuto su Spalletti ma anche i più scettici stanno cambiando idea.

Spalletti sta conquistando tutti

In ritiro sono bastati due allenamenti, con una rosa peraltro incompleta, per lasciare a bocca aperta tanti tifosi: costruzione dal basso con pressing alto dei rivali, tattiche, moduli, movimenti. La mano di Spalletti già si è vista in Val di Sole ma è in conferenza che il tecnico ha convinto tutti con le sue risposte.

I tifosi promuovono Spalletti dopo la conferenza

Fioccano i commenti sui social: “vecchio volpone. Come tutti gli allenatori ci ha detto che lui conta il 20% a malapena. Il resto? Se in squadra c’hai giocatori forti e di talento. Se giovani, meglio ancora. Il dribbling, il tiraggir, non lo fa Spalletti” o anche: “l’ho visto tranquillo, concentrato e sui giocatori a disposizione. Molto chiaro quando ha descritto la scala di valore dei calciatori. Per fortuna che in prima fila c’era ADL” oppure: “Comunque a livello tattico ha dato dei concetti notevoli. Come tecnico non si discute, come persona non ci devo andare a cena, come risultati mi auguro faccia il meglio possibile”.

C’è chi scrive: “La capacità di Luciano Spalletti di scherzare dicendo mezze verità fa di lui un tecnico astutissimo” oppure: “Logorroico, ok; occhi spiritati, ok. Peò questo di calcio ne capisce: ho sentito più tattica e giudizi tecnici sui singoli in questa conferenza che negli ultimi 2 anni. Poi, nel bene e nel male, la differenza la fa il valore dei calciatori”.

Infine la differenza con il passato: “Conferenza stampa di Spalletti da camomilla ma rispetto a Gattuso mi sembra un netto passo avanti. Si parla di tattica e tecnica, basta cazzimma e facce tirate”

