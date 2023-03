Napoli, tanto lavoro tattico in vista della Lazio del grande ex Maurizio Sarri

Seduta mattutina per la band di Spalletti al Konami Training Center di Castel Volturno. Ancora terapie per Raspadori

01-03-2023 16:38

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione i mister Luciano Spalletti continuano a preparare il match contro la Lazio in programma venerdì sera, come primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, allo stadio “Diego Armando Maradona” a Fuorigrotta alle 20.45.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello Successivamente, il gruppo ha svolto partita a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tattico necessario ad affrontare la formazione del grande ex Maurizio Sarri, vittoriosa nell’ultimo turno contro la Sampdoria (1-0 all’Olimpico firmato Luis Alberto). Giacomo Raspadori, ancora fermo ai box, ha svolto terapie.