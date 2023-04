Napoli: terapie per Politano e Mario Rui, palestra per Rrahmani

Gli azzurri intensificano la preparazione in vista dell'incontro di domenica sera in casa della Juventus

21-04-2023 14:56

Il Napoli intensifica la preparazione all’antivigilia del big-match dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Oggi la squadra si è allenata all’Sscn Konami Training Center, iniziando la sessione con l’attivazione e il torello. Successivamente, Luciano Spalletti ha fatto lavorare i suoi sul lavoro tattico e, infine, si è disputata la classica partita a campo ridotto.

Sempre sotto osservazione i tre infortunati della partita di Champions contro il Milan: mentre Mario Rui e Politano hanno svolto solo terapie, il difensore Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in palestra e spera ancora di esserci per la trasferta in Piemonte.