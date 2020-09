Napoli travolgente, i tifosi incoronano il nuovo idolo

Il Napoli è un rullo compressore e, dopo il Parma, liquida anche il Genoa. Tennistico il punteggio con cui gli uomini di Gattuso si sbarazzano dei rossoblu, per la gioia dei tifosi che sui social si lasciano andare a commenti entusiasti. Applausi per tutti, da Lozano a Mertens, da Zielinski a Elmas, per finire a Politano. Ma l’idolo incontrastato è un altro.

L’ammissione di Giuntoli su Koulibaly

I commenti sui social partono addirittura prima della partita, dopo l’intervento del ds a Sky. Carlo Alvino twitta entusiasta: “Giuntoli a SkySport: Koulibaly rimane!”. Qualcuno puntualizza: “Ha detto credo rimanga…cambia qualcosa?”. E Antonio fa già progetti di mercato: “Ecco…ora un centrocampista buono (e integro) e puntiamo diritti al tricolore!”.

Lozano come Callejon

Il risultato si sblocca subito per merito di Lozano, che segna un gol con un taglio ‘alla Callejon‘ su invito di Mertens. E infatti sui social c’è chi lo ribattezza: “Josè Maria Lozano“. Un altro tifoso invece fa sapere: “Da oggi lo chiamerò Callozano”. Mentre Andrea scrive: “Lozano, Callejon è fiero di te in questo momento. Porta avanti il magico taglio”. Nella ripresa arriverà anche la doppietta, per la gioia dei tanti supporter messicani: “Gatusso Lozano deve giocare siempre”, è l’invito di Carlos.

L’infortunio di Insigne

Si fa male Insigne e non sono pochi i tifosi a disperarsi. “Riassunto del primo tempo del Napoli: fino al 24′ bene, dopo l’uscita di Insigne male”, scrive Filippo. “Quasi certamente salterà la Juventus e non ci voleva”, osserva Martina. “Lorenzo è un generoso, si è fatto male durante un ripiegamento difensivo ed è quello che gli chiede l’allenatore”, è il commento di Stefano.

Il modulo di Gattuso

Tante discussioni vertono sul modulo scelto da Gattuso, il 4-2-3-1 che tante critiche aveva attirato prima ai tempi di Benitez, poi di Ancelotti. “Questo Napoli con due terzini degni di questo nome sarebbe devastante”, scrive Giuseppe. “Il 4-2-3-1 non è nelle corde di questa squadra. Forse con Vecino lo sarebbe”, è l’analisi di un altro tifoso. “Zielinski con gli inserimenti è devastante ma da mediano fa più danni che altro, c’è bisogno di innesti a centrocampo”, sostiene Pericle.

Riflettori su Osimhen

Proprio Zielinski firma il raddoppio, che spiana la strada alla goleada partenopea. Segnano praticamente tutti. I tifosi, però, sono estasiati soprattutto dalle giocate di Osimhen. “Ma l’avete visto il tacco per il gol di Zielinski?”, chiede Cristian. “Osimhen spacca pure se non segna”, gongola Rosy. “Mancava solo lui, vorrà dire che se l’è conservato per la Juve“, l’augurio di Carmen.

SPORTEVAI | 27-09-2020 20:00