Napoli-Verona, la moviola: Focus su gol annullato e rosso a Ceccherini

La prova dell'arbitro La Penna a Fuorigrotta analizzata ai raggi X dall'ex fischietto comasco Luca Marelli

16-04-2023 09:03

Aveva ancora il dente avvelenato per l’arbitraggio di Kovacs in Champions contro il Milan a San Siro il Napoli, che ieri non è riuscito ad andare al di là di un pari senza reti con il Verona in casa, ma anche stavolta Spalletti può recriminare sulle decisioni dell’arbitro? Come se l’è cavata La Penna di Roma al Maradona nello 0-0 di ieri?

Napoli-Verona, i precedenti di La Penna con gli azzurri

La Penna vantava 9 precedenti con il Napoli prima di questa gara e con lui come arbitro gli azzurri non hanno mai perso. Quando La Penna ha diretto le gare degli azzurri, infatti, la squadra ha totalizzato 7 vittorie e 2 pareggi (ora tre). Le 7 vittorie sono arrivate contro Spal, Chievo, Frosinone, Sampdoria (3) e Parma, mentre i pareggi riguardavano la gara esterna contro la Spal finita 1-1 e quella interna contro il Milan terminata invece 2-2.

Napoli-Verona, La Penna ha ammonito cinque giocatori

Assistito da Rocca e Cipriani, con Marcenaro IV uomo, Nasca al Var e Abisso all’Avar l’arbitro La Penna ha ammonito cinque giocatori, di cui tre nel convulso finale dopo il 90′: 14′ Ceccherini (V), 33′ s.t. Terracciano (V), 45′ s.t. Dawidowicz (V), 46′ s.t. Kvaratskhelia (N), 49′ s.t. Verdi (V).

Napoli-Verona, i casi da moviola

La partita non ha offerto molti spunti polemici, due i casi discussi. A. 20′ sugli sviluppi di corner e su un tiro di Politano arriva un autogol del Verona, di Gaich, che viene annullato per fuorigioco attivo di Olivera.​​​​​​​ Al 50′ manca un’espulsione per l’Hellas Verona: La Penna non ammonisce per la seconda volta Ceccherini che scalcia Lozano, dopo essere stato superato e senza possibilità di prendere palla. In questo caso il VAR non può intervenire per protocollo, in quanto si tratta comunque di eventuale ammonizione: Spalletti si arrabbia molto nella circostanza.

Napoli-Verona, per Marelli giusto annullare la rete

In merito al gol annullato agli azzurri a fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Il gol del Napoli è da annullare perché la posizione di Olivera comunque condiziona il difensore del Verona. Giusta la scelta dell’arbitro di annullare il gol sul campo senza ricorrere all’ausilio del Var”.