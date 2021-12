Napoli, Victor Osimhen convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa

25-12-2021 16:42

Nonostante l’infortunio ancora del tutto da smaltire, arriva l’ufficialità della convocazione del centravanti Victor Osimhen con la Nigeria per la Coppa d’Africa che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. Nella lista dei 28 del CT nigeriano Eguavoen anche un altro “italiano”, ovvero il granata Aina.

Qualche giorno fa lo stesso Osimhen aveva sciolto le riserve su una sua eventuale partecipazione con un Tweet sulla sua pagina ufficiale: Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”.

Osimhen ha già ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, sede dei campi di allenamento del Napoli, con una maschera protettiva speciale realizzata in carbonio e kevlar, dopo il grave infortunio subito a novembre nella gara con l’Inter quando si era procurato diverse fratture facciali.

Non sarà di certo contento il club partenopeo, che sperava in una cancellazione dell’evento o almeno di poter trattenere il giocatore a causa dell’infortunio.

