Nations League, le gare di oggi: Croazia-Polonia, Portogallo-Scozia e Svizzera-Spagna, il programma

Il programma completo delle sfide del torneo UEFA, giunto alla quarta edizione: tutte le sfide fino a martedì 10 settembre e gli orari

La quarta edizione della Nations League procede a pieno ritmo. Il programma si sviluppa fino a martedì 11 settembre, con un calendario ricco di partite: il sipario si alza con il match tra Lussemburgo e Bielorussia, contemporaneamente a Danimarca-Serbia, Bulgaria-Irlanda del Nord, Slovacchia-Azerbaigian e Gibilterra-Liechtenstein. In serata, alle 20:45, sono attese altre quattro gare che completeranno una giornata ricca di spettacolo.

Domani, lunedì 9 settembre, l’Italia scenderà nuovamente in campo, fresca di una convincente vittoria per 1-3 contro la Francia, per affrontare Israele. Dopo questa prima tornata di incontri, le squadre torneranno a disputare le gare del torneo UEFA dal 10 al 15 ottobre. Ecco, quindi, il programma completo da non perdere.

Il programma della Nations League

Domenica 8 settembre

LEGA A

Danimarca-Serbia ore 18

Croazia-Polonia ore 20:45

Portogallo-Scozia ore 20:45

Svizzera-Spagna ore 20:45

LEGA C

Lussemburgo-Bielorussia ore 15

Bulgaria-Irlanda del Nord ore 18

Slovacchia-Azerbaigian ore 18

Svezia-Estonia ore 20:45

LEGA D

Gibilterra-Liechtenstein ore 18

Lunedì 9 settembre

LEGA A

Francia-Belgio ore 20:45

Israele-Italia ore 20:45

LEGA B

Montenegro-Galles ore 20:45

Norvegia-Austria ore 20:45

Slovenia-Kazakistan ore 20:45

Turchia-Irlanda ore 20:45

LEGA C

Cipro-Kosovo ore 18

Romania-Lituania ore 20:45

Martedì 10 settembre

LEGA A

Olanda-Germania ore 20:45

Ungheria-Bosnia-Erzegovina ore 20:45

LEGA B

Albania-Georgia ore 20:45

Inghilterra-Finlandia ore 20:45

Irlanda-Grecia ore 20:45

Repubblica Ceca-Ucraina ore 20:45

LEGA C

Lettonia-Faeroerne ore 18

Macedonia del Nord-Armenia ore 20:45

LEGA D

Andorra-Malta ore 20:45

Nations League, dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Oltre alle partite dell’Italia che saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, la Nations League non sarà visibile in diretta tv. Fino alla scorsa edizione i diritti della competizione erano detenuti da Sky, che non li ha però rinnovati. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma al momento è in una fase di stallo.