Nations League, risultati e classifiche - Il Belgio batte Israele, vincono Romania e Cipro, il Kazakistan ferma Haaland

Doppietta di De Bruyne nell'altro match che riguarda l'Italia: la Turchia di Montella non va oltre il pareggio con il Galles, Cipro vince in Lituania e l'Islanda supera il Montenegro

Una prima giornata di Nations League all’insegna delle sorprese: senza dubbio la maggiore è quella proveniente dal Parco dei Principi, con l’Italia che ha travolto la Francia. Ma anche i pareggi di Kazakistan contro la Norvegia, e la vittoria di Cipro in casa della Lituania, erano risultati tutt’altro che scontati.

Belgio-Israele 3-1: doppietta di De Bruyne

Il Belgio ha battuto Israele 3-1 nella prima partita del gruppo 2 della serie A di Nations League, di cui fa parte anche l’Italia. Per i belgi doppietta di De Bruyne e gol di Tielemans, autorete di Castaigne per gli israeliani, prossimi avversari (Lunedì prossimo) dell’Italia. Solo panchina per il romanista Saelemaekers, mentre l’atalantino De Ketelaere è subentrato al 20′ st ed è rimasto in campo fino alla fine.

Il Kazakistan blocca Haaland

Nel gruppo 3 della Lega B di Nations League, dopo Kazakistan-Norvegia 0-0 nonostante la presenza di Haaland, la sfida di Lubiana fra Slovenia e Austria si risolve anch’essa con un pari, ma per 1-1: sloveni avanti con un rigore di Sesko, pareggio degli austriaci con Laimer.

Turchia a rilento, vince l’Islanda

In campo anche il gruppo 4: la Turchia di Vincenzo Montella esce con uno 0-0 dalla trasferta di Cardiff contro il Galles, con i turchi che dal 63′ sono rimasti anche in dieci per un doppio giallo a Baris Alper Yilmaz. Nell’altra gara del girone, a Reykjavik, l’Islanda batte il Montenegro per 2-0. Gol di Oskarsson e Thorsteinsson.

Lituania-Cipro 0-1: decide Pittas

A Marijampole, nella prima giornata del gruppo 2 della Lega C di Nations League, Cipro si impone per 1-0 sulla Lituania. Decisivo un gol messo a segno da Pittas al 34′ del primo tempo. Grigoris Kastanos, centrocampista del Verona, è stato schierato titolare ed ha giocato l’intera partita.

Kosovo-Romania 0-3: doppietta di Marin, gol di Man

A Pristina il Kosovo cade per 3-0 contro la Romania. A decidere la sfida la doppietta del cagliaritano Razvan Marin (uno su rigore) e il gol di Dennis Man, attaccante del Parma. Nel finale Kosovo in dieci per il doppio giallo a Mergim Vojvoda, difensore del Torino. Da segnalare che i tifosi del Kosovo hanno fischiato stasera sonoramente l’inno romeno, scandendo slogan offensivi e sventolando bandiere dell’Albania e dell’Uck, all’inizio della partita con la Romania allo stadio ‘Fadilj Vokri’ di Pristina.

Europa League A

Gruppo 2

Belgio-Israele 3-1

Francia-Italia 1-3

Classifica: Italia 3, Belgio 3. Israele 0, Francia 0

Europa League B

Gruppo 3

Kazakistan-Norvegia 0-0

Slovenia-Austria 1-1

Classifica: Austria 1, Slovenia 1, Kazakistan 1, Norvegia 1

Gruppo 4

Galles-Turchia 0-0

Islanda-Montenegro 2-0

Classifica: Islanda 3, Galles e Turchia 1, Montenegro 0

Europa League C

Gruppo 2

Lituania-Cipro 0-1

Kosovo-Romania 0-3

Classifica: Romania 3, Cipro 3, Lituania 0, Kosovo 0