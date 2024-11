Nations League, le partite di oggi: riflettori su Grecia-Inghilterra

L'Italia di Spalletti e tutte le altre nazionali sono pronte a giocarsi i primi posti nei vari gruppi di Nations League: tutti i match in programma

Tutto pronto per la quinta e la sesta giornata di Nations League: un programma ricco di partite e di match equilibrati. Tanti gironi di tutte le leghe sono ancora in bilico e le ultime due sfide saranno decisive per cercare di centrare i primi due posti in classifica, evitare retrocessioni o sperare in promozioni.

Nations League, verso i verdetti

In queste sosta si giocheranno gli ultimi due turni di Nations League e si completeranno così le classifiche di tutti i gruppi con i rispettivi verdetti e le qualificazioni alla seconda fase (qui tutto il regolamento). L’Italia di Spalletti dovrà affrontare il Belgio e la Francia per cercare di mantenere le prime due posizioni, utili sia per accedere ai quarti di finale del torneo sia per essere nelle teste di serie in vista del sorteggio per comporre i gironi di qualificazione al prossimo Mondiale. Non solo gli azzurri, la competizione è accesa per tutti e le partite importanti saranno molte. A seguire il programma del fine settimana.

Nations League, il programma completo

Giovedì 14 novembre

Belgio-Italia 20.45

Francia-Israele 20.45

Grecia-Inghilterra 20.45

Irlanda-Finlandia 20.45

Kazakistan-Austria 16.00

Slovenia-Norvegia 20.45

Armenia-Isole Far Oer 18.00

Macedonia del Nord-Lettonia 20.45

Venerdì 15 novembre

Portogallo-Polonia 20.45

Scozia-Croazia 20.45

Danimarca-Spagna 20.45

Svizzera-Serbia 20.45

Cipro-Lituania 20.45

Romania-Kosovo 20.45

Lussemburgo-Bulgaria 20.45

Irlanda del Nord-Bielorussia 20.45

San Marino-Gibilterra 20.45

Sabato 16 novembre

Germania-Bosnia Erzegovina 20.45

Olanda-Ungheria 20.45

Georgia-Ucraina 18.00

Albania-Repubblica Ceca 20.45

Montenegro-Islanda 18.00

Turchia-Galles 18.00

Azerbaigian-Estonia 15.00

Svezia-Slovacchia 20.45

Andorra-Moldavia 18.00

Dove vedere la Nations League

In tv c’è spazio solo per l’Italia di Luciano Spalletti contro il Belgio e poi la Francia, in esclusiva sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Contrariamente a quanto successo per la passata edizione della Nations League, nessun broadcaster ha deciso di acquisire i diritti televisivi. C’è una seconda possibilità, per tutti gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati su risultati e azioni salienti delle altre sfide in tempo reale: in questa prima fase della nuova edizione, infatti, le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA TV.