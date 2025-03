Nations League, le gare di oggi: spicca Spagna-Olanda: il programma e dove vedere le partite

Ultimi impegni delle nazionali prima di restituire la palla ai club. Tanti i verdetti in bilico tra Final 4, promozioni e retrocessioni

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ultimi impegni per le varie nazionali prima di restituire la palla ai club. In Nations League si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale: da qui usciranno le migliori 8 del torneo che andranno a comporre le famigerate Final 4. Ci spera l’Italia di Spalletti, chiamata a rimontare sulla Germania. Spicca anche il big match tra Spagna e Olanda mentre vanno in scena anche le partite di leghe minori per stabilire promozioni e retrocessioni.

Nations League, le gare di oggi domenica 23 marzo

Cominciamo dall’Italia che è chiamata ad una disperata rimonta con la Germania dopo l’1-2 di San Siro. Gli azzurri sono reduci da due ko consecutivi, prima ancora avevano perso contro la Francia. La partita ha naturalmente valore anche ai fini della qualificazione al prossimo Mondiale.

Non è messa benissimo neppure la Francia che deve ribaltare lo 0-2 rimediato in Croazia. Anche il Portogallo ha qualcosa da farsi perdonare dopo il ko di misura in Danimarca. In una competizione nella quale le big stanno facendo fatica ispira particolarmente la gara di ritorno tra Spagna e Olanda soprattutto dopo il pirotecnico 2-2 dell’andata.

Per il resto si gioca poi per garantirsi promozioni o evitare dolorose retrocessioni. Alcune situazioni sono già definite, come quella della Georgia che ha battuto 3-0 l’Armenia e deve ora completare la missione. Anche Turchia e Ucraina sono ben piazzate dopo i 3-1 rifilati rispettivamente a Ungheria e Belgio.

Il Kosovo ha battuto 2-1 l’Islanda e ora si prepara ad una trasferta che si preannuncia assai delicata. Stesso risultato che ha avuto pure l’Irlanda all’andata contro la Bulgaria, con la differenza che ora potrà difenderlo davanti al proprio pubblico. Tutto da decidere, invece, tra Slovenia e Slovacchia dopo lo 0-0 dell’andata e tra Serbia ed Austria che avevano invece impattato 1-1.

Nations League, dove vedere in diretta tv e streaming

Per quanto riguarda la Nazionale di Luciano Spalletti, la sfida contro la Germania sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. Le altre tre partite dei quarti di finale della Lega A di Nations League – Francia-Croazia, Portogallo-Danimarca e Spagna-Olanda – saranno invece visibili in diretta, in chiaro e gratuitamente su UEFA.tv, la piattaforma streaming ufficiale della UEFA. Sempre su UEFA.tv sarà possibile seguire anche gli spareggi promozione/retrocessione.

Il programma completo

Di seguito, il programma completo di Nations League:

Quarti di finale Nations League

Francia-Croazia ore 20:45

Portogallo -Danimarca ore 20:45

Germania-Italia ore 20:45

Spagna-Olanda ore 20:45

Spareggi promozione/retrocessione

Lega B/C

Georgia-Armenia ore 15:00

Lega A/B

Ungheria-Turchia ore 18:00

Serbia-Austria ore 18:00

Lega B/C

Irlanda-Bulgaria ore 20:45

Lega A/B

Scozia-Grecia ore 18:00

Lega B/C

Islanda-Kosovo ore 18:00

Slovenia-Slovacchia ore 18:00

Lega A/B

Belgio-Ucraina ore 20:45