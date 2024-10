Nations League: le partite di oggi, spicca Finlandia-Inghilterra, orari e info

Il programma completo degli ultimi giorni della competizione europea che darà poi appuntamento a novembre con le ultime due giornate

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Weekend di sosta per i vari campionati con spazio agli impegni delle nazionali. Per quelle europee c’è la Nations League a tenere banco con gli ultimi giorni di un torneo che concluderà la sua prima fase – quella a gironi – con la prossima e ultima ondata dal 14 al 19 novembre. Intanto andiamo a vedere quali sono i match che caratterizzeranno i prossimi giorni, da oggi 13 ottobre fino a martedì 15 ottobre.

Dove vedere le partite di Nations League in diretta tv e streaming

In tv c’è spazio solo per l’Italia di Luciano Spalletti e in esclusiva sui canali Rai. Contrariamente a quanto successo per la passata edizione della Nations League, nessun broadcaster nostrano ha deciso di acquisire i diritti televisivi del torneo continentale, che sarà possibile seguire attraverso siti di aggiornamento come diretta.it e livescore.com, senza dimenticare le canoniche dirette testuali.

Nemmeno Sky ha puntato su tale competizione e sulle gare delle più importanti nazionali europee, che non saranno trasmesse neanche in chiaro su Mediaset e TV8 e live in streaming su Now e Sky Go. Rai Uno, invece, renderà visibili tutti gli incontri degli Azzurri, compreso il prossimo contro Israele. Diretta streaming su RaiPlay, sia sul portale ufficiale della televisione di stato sia sull’omonima applicazione mobile.

C’è una seconda possibilità, per tutti gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati su risultati e azioni salienti delle altre sfide di Nations League in tempo reale: in questa prima fase della nuova edizione, infatti, le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo. Un’occasione da non perdere per chi è in astinenza da football, in attesa della ripresa dei campionati.

Le partite di oggi, domenica 13 ottobre

La quarta giornata di Nations League si apre già alle 15 con il match tra Kazakistan e Slovenia. La sfida con più appeal di questa domenica vede però impegnata l’Inghilterra sul sul campo della Finlandia nel pomeriggio alle ore 18. I Tre Leoni sono secondi a tre punti dalla Grecia ma con una partita in meno. Alle 20.45 c’è la Norvegia di Haaland in trasferta contro l’Austria.

Ecco il programma completo delle partite di domenica:

Kazakistan-Slovenia ore 15

Liechtenstein-Slovenia ore 18

Malta-Moldavia

Finlandia-Inghilterra

Armenia-Macedonia del Nord

Grecia-Irlanda ore 20.45

Far Oer-Lettonia

Austria-Norvegia

Le partite di domani, lunedì 14 ottobre

Torna in campo l’Italia di Spalletti, sempre in casa ma stavolta contro l’Israele fanalino di coda ancora a zero punti. Contestualmente, nello stesso girone c’è in programma il big match tra Belgio e Francia. Affascinante anche il duello tra Germania e Olanda, con in palio il primo posto di un gruppo nel quale ci sono pure Bosnia e Ungheria.

Ecco il programma completo delle partite di lunedì:

Azerbaigian-Slovacchia ore 18

Georgia-Albania

Italia-Israele ore 20.45

Bosnia ed Erzegovina-Ungheria

Islanda-Turchia

Estonia-Svezia

Belgio-Francia

Ucraina-Repubblica Ceca

Galles-Montenegro

Germania-Olanda

Le partite di martedì 15 ottobre

Non male neppure il programma del martedì che vedrà concludersi questa seconda ondata di Nations League e ci avvicinerà quindi al ritorno dei campionati. I campioni d’Europa della Spagna ospitano in casa la Serbia mentre per il Portogallo di Cristiano Ronaldo il nemico si chiama Scozia. Merita una menzione, infine, anche Polonia-Croazia.

Ecco il programma delle partite di martedì: