Nations League, Spagna-Italia: l'arbitro è lo sloveno Vincic

Un solo precedente per gli Azzurri con questo direttore di gara: il 2-1 al Belgio nei quarti dell'Europeo poi vinto

13-06-2023 12:50

Un dolce ricordo per l’Italia accompagna la designazione arbitrale per la partita Spagna-Italia, in programma giovedì e valida per le semifinali di Nations League. A fischiare sarà infatti lo sloveno Slavko Vincic, che ha unico precedente con gli Azzurri ma di tutto rispetto: c’era lui infatti nei quarti di finale degli Europei, quando la squadra di Roberto Mancini vinse 2-1 con il Belgio. Quell’Europeo poi sarà conquistato proprio dalla nostra Nazionale nell’indimenticabile serata di Wembley contro l’Inghilterra.

Vincic sarà assistitito dai connazionali Klancnik e Kovacic, con Kajtazovic addetto al Var.