Nations League, Wijnaldum commenta la sua esperienza in Serie A con la Roma di Mourinho

L’autore del gol degli olandesi commenta, dopo la sconfitta ottenuta contro l’Italia, la sua ultima esperienza calcistica: “La mia stagione è stata tranquilla e anche strana”

18-06-2023 21:58

Al termine della gara di Uefa Nations League tra Italia ed Olanda, l’ex centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum ha commentato la sua esperienza in Serie A con la maglia della Roma.

Ecco le parole del centrocampista olandese: “La mia stagione è stata tranquilla e anche strana. Perché quando sono arrivato ho fatto solo qualche allenamento, una partita dove ho giocato solo 12 minuti e poi la settimana dopo mi sono infortunato per tanto tempo. Sono tornato a febbraio, quindi non ho avuto una lunga stagione. Mi è piaciuto ogni momento qui con la squadra, con l’allenatore, che mi ha supportato e mi ha aiutato tanto. Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho”. Georginio Wijnaldum commenta anche il suo più prossimo futuro: “Ho un contratto con il PSG e ora vedremo cosa succederà. È difficile per me dire ora cosa accadrà, perché ho già detto che ho un contratto con il PSG e devo vedere quale situazione si verificherà in futuro. Questa è la situazione” riporta Tuttomercatoweb.

I numeri di Georginio Wijnaldum con la Roma

Nel corso della stagione 2022/23, con la maglia giallorossa in Serie A, il centrocampista olandese è sceso in campo in 14 occasioni diverse ed ha realizzato 2 reti, servendo un assist in campionato. Numeri diversi in Europa League: complice anche il lunghissimo e brutto infortunio che l’ha lasciato fuori per diversi mesi, Georginio Wijnaldum in Europa ha giocato nove partite in stagione non trovando mai la via del gol o dell’assist.

Nella gara di Uefa Nations League, valida per l’assegnazione del terzo posto, tra Olanda ed Italia, Georginio Wijnaldum è entrato in campo ad inizio secondo tempo ed, al minuto 89, ha riaperto la gara realizzando il gol del momentaneo (poi definitivo) 2-3. L’ex Liverpool, classe 1990, difficilmente resterà a Parigi: sul centrocampista olandese si sarebbero interessati diversi club olandesi.