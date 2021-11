Navarro shock: frattura del malleolo e lungo stop

23-11-2021 12:29

La pre season 2022 di Jorge Navarro è già finita. Reduce da una stagione non esaltante in Moto2 con la Speed Up e dal passaggio al team Pons Racing, il pilota spagnolo è infatti rimasto vittima di un grave infortunio durante la sessione di test in corso di svolgimento a Jerez de la Frontera.

Caduto dopo aver percorso 46 giri, Navarro è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato la frattura del malleolo sinistro. Nelle prossime settimane il pilota effettuerà nuovi esami a Barcellona, ma la prima stima sui tempi di recupero parla di almeno tre mesi.

Nella migliore delle ipotesi Navarro tornerà quindi in pista solo a febbraio, poco prima del via della stagione: “Non è l’inizio che avrei voluto – ha scritto lo spagnolo sul proprio profilo Instagram – Ma tornerò più forte di prima a febbraio”.

OMNISPORT