Nazionale: Spalletti, ufficiale lo staff: Buffon c'è ma manca un fedelissimo di Mancini

Con il neo-ct ci saranno gli storici collaboratori che aveva anche al Napoli: il vice Domenichini, il tattico Baldini e il preparatore Sinatti

29-08-2023 18:03

Se Roberto Mancini ha difficoltà ad assemblare lo staff che dovrà supportarlo in Arabia, non ha problemi Luciano Spalletti. Il neo-ct dell’Itaia, in accordo con la Figc e modificando quanto era stato ufficializzato solo poco tempo fa, ha ridefinito il suo gruppo di lavoro per la Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle qualificazioni per UEFA EURO Germania 2024 (il 9 settembre Nord Macedonia-Italia a Skopje e tre giorni dopo Italia-Ucraina a Milano).

Spalletti esclude Oriali, l’ex Inter resta a spasso

Nello staff di Spalletti non ci sarà Lele Orali, il fedelissimo di Mancini che dopo 9 anni da team manager con i Ct Conte, Ventura e appunto il Mancio, chiude la sua esperienza in Azzurro. Al momento l’ex mediano dell’Inter, così come Evani e Nuciari, non sembra neanche intenzionato a seguire il suo ex allenatore in Arabia.

Spalletti lascia a Buffon ruolo capo-delegazione

Nessuna rivoluzione invece per quanto riguarda Buffon. L’ex portiere guiderà la Delegazione Azzurra, come già ufficializzato nelle scorse settimane. Gianluigi Buffon, primatista di presenze in Nazionale (176), aveva lasciato a marzo 2018 dopo l’amichevole di Manchester con l’Argentina.

Spalletti porta con sè i suoi uomini di fiducia

Con Spalletti ci saranno i due storici collaboratori, che con lui hanno iniziato, uno in panchina e l’altro in campo, fin dai tempi dell’esordio da allenatore a Empoli (95-96): il vice Marco Domenichini, spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di Certaldo, che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, passando per Genova (Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano (Inter) e Napoli.

L’altro è Daniele Baldini, nel ruolo di assistente tecnico, fiorentino, 59 anni, che nell’Empoli di Spalletti era un punto fermo nella difesa e poi ha raggiunto il suo ex tecnico nella prima esperienza a Roma (2005); l’ultimo arrivato tra gli assistenti tecnici, con il Ct dalla scorsa stagione a Napoli, è Salvatore Russo, salernitano, classe ’71.

Tanti ex Empoli nello staff di Spalletti

Così come Francesco Sinatti (preparatore atletico), che con Sarri, aveva iniziato a lavorare a Empoli prima di seguire il tecnico di Figline Valdarno a Napoli, dove ha poi conosciuto due anni fa l’attuale Ct. Entra nello staff come preparatore atletico anche Franco Ferrini, oltre vent’anni di esperienza nel mondo del calcio e già nello staff di Spalletti all’Inter.

A lavorare con i portieri sarà invece Marco Savorani, romano, 58 anni, uno scudetto Primavera (Roma, ’84), e tanti anni tra i pali prima di passare ad allenare, in bacheca due premi come miglior preparatore dei portieri (2016 e 2017 alla Roma). Dopo l’esperienza con Conte al Totthenam (2 anni), da questa stagione è nello staff di Vincenzo Italiano alla Fiorentina e si dividerà tra i Viola e la Nazionale.

Un altro ex Empoli è Alessandro Pane, centrocampista consacratosi proprio in Toscana a inizio anni ’90, che in Azzurro ha già vissuto due stagioni da tecnico dell’Under 19 (2013-14 e 2014-15): per lui il ruolo di osservatore insieme a Giorgio Venturin e Marco Scarpa. Marco Mannucci, dal 2016 nel Club Italia, e Renato Baldi saranno infine i match analyst.

Confermati lo staff medico (Angelo De Carli e Carmine Costabile) e quello fisioterapico (Mauro Doimi, Fabio Sannino, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi e Walter Martinelli), il nutrizionista Matteo Pincella e il segretario Emiliano Cozzi.