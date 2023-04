NBA, Banchero come Jordan e James: suo il premio di Rookie of the Year

Protagonista di una stagione pazzesca con la casacca degli Orlando Magic, l'italoamericano ha stracciato la concorrenza. Ora gli italiani si augurano che scelga l'azzurro.

26-04-2023 08:39

Paolo Banchero si è aggiudicato il premio Rookie of the Year 2023, uno dei titoli individuali NBA più ambiti. L’ennesima conferma di come l’italoamericano sia ormai una star assoluta.

Banchero, primo anno da fantascienza con i Magic

Scelto alla chiamata N.1 dell’ultimo Draft NBA, l’ex Duke non ha tradito le attese, disputando una stagione pazzesca con la casacca degli Orlando Magic. Nelle 34 vittorie stagionali della franchigia, l’italoamericano è stato quasi sempre determinante.

Le statistiche del suo primo anno NBA sono degni di nota: 20 punti di media a singola gara a cui vanno aggiunti anche 6,9 rimbalzi e anche 3,7 assist. Il suo approccio all’NBA è stato perfetto, tanto da regalargli il meritato premio di Rookie of the Year.

Banchero Rookie of the Year, vittoria schiacciante

98 voti conquistati su 100 disponibili. Paolo Banchero ha stracciato la concorrenza nella corsa al premio di Rookie of the Year 2023. Una vittoria schiacciante che certifica, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto l’italoamericano sia stato fantastico nella sua prima annata nel campionato di basket delle stelle.

La sensazione è che Paolo Banchero abbia tutti i requisiti per diventare un vero e proprio All Star. Ora serve un roster all’altezza delle sue ambizioni (Orlando ha tanti giovani interessanti, non solo Paolo Banchero) per puntare a qualcosa di più importante, magari i play-off che ora si sta guardando dal salotto di casa. All’orizzonte anche una scelta da fare, ovvero se giocare o meno con la casacca della Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco.

Banchero come Bird, Jordan, James e Doncic

Paolo Banchero, con la vittoria del titolo di Rookie of the Year 2023, è entrato in una lista esclusiva. Questo importante premio, in passato, è stato vinto da gente come Larry Bird (1980), Jordan (1985), James (2004) e il giovane asso dei Mavs Doncic (2019).

La classica ciliegina sulla torta di una stagione indimenticabile, la prima di tante da protagonista in NBA. La favola di Paolo Banchero è appena cominciata. L’Italia lo aspetta, da Rookie of the Year, ai prossimi Mondiali.