NBA, l’assurda decisione dei Nuggets: via coach Malone a 3 partite dai playoff. E i bookmaker mandano Jokic ai Lakers

Una stagione NBA che si conferma all’insegna delle sorprese: dopo la clamorosa trade Doncic-Davis, ora arriva la scelta di Denver di esonerare il tecnico alla vigilia dei playoff

Una stagione NBA che sarà ricordata come quella delle decisioni a sorpresa. A febbraio scorso il primo terremoto con la trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers, ora la decisione dei Denver Nuggets di esonerare il tecnico che ha portato per la prima volta il titolo in Colorado. Una scelta che fa discutere e che potrebbe portare una serie di movimenti a catena.

L’esonero di coach Malone

Quando arriva l’annuncio dell’esonero di coach Michael Malone, la sensazione sui social è quella dello choc. Mancano tre partite alla fine della stagione regolare e i Denver Nuggets occupano la quarta posizione a ovest e sono ormai sicuri di partecipare ai prossimi playoff. Ma tutto questo non ha fermato la proprietà della franchigia del Colorado che proprio alla vigilia della postseason ha voluto premere con forza il tasto reset. E insieme al coach a dire addio c’è anche il gm Calvin Booth e non è una coincidenza.

Le motivazioni della scelta

La proprietà dei Nuggers, attraverso le parole di Josh Kroenke ha provato a spiegare le motivazioni di questa scelta: “Sebbene il tempismo della decisione sia sfortunato, l’addio di coach Malone era un passo necessario per permetterci di competere ai più alti livelli. Continuiamo ad avere le stesse aspettative per questa stagione. Non è stata una mossa fatta alla leggera ed è stata valutata con grande attenzione”.

Sebbene la stagione non sia andata secondo i piani, la scelta dei Nuggets di dire addio a Malone lascia comunque di sorpresa. Il coach rimarrà nella storia della franchigia per aver portato il primo titolo in Colorado ma nel corso dell’ultima stagione quello che sembrava un giocattolo perfetto si è andato rompendo. Secondo le voci che arrivano dagli States, a far precipitare la situazione sarebbero stati i rapporti proprio tra Malone e il gm Booth. I due non si parlavano da mesi con il coach che ha sconfessato più o meno apertamente tutte le mosse fatte sulla costruzione del roster.

Il futuro di Jokic

Non c’è dubbio che la stella dei Nuggets, Nikola Jokic, abbia sempre avuto un rapporto molto forte con coach Malone e ora questa situazione rischia di mettere in moto una serie di effetti a catena. Il giocatore serbo è stato protagonista di una stagione da sogno ma spesso ha dato l’impressione di non essere aiutato a sufficienza dai compagni di squadra ma ai playoff il suo talento può essere un fatto decisivo in un Ovest che non sembra avere padroni. E c’è chi mette in dubbio anche la sua permanenza in Colorado con i bookmakers che, dopo la notizia dell’esonero di Malone, sono pronti a scommettere che la prossima squadra potrebbero essere proprio i Lakers.