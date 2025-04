NBA, playoff al via: niente LeBron-Doncic contro Curry-Butler, Jokic pesca Leonard e i Clippers

Definita la griglia play-in in NBA: i Warriors cadono all'overtime con i Clippers ed evitano la sfida al primo turno con i Lakers, che affronteranno i Wolves di Di Vincenzo.

La sfida che tutti aspettavano non si farà, almeno nel primo turno dei play-off. E poco importa se tutti tifassero per un Lakers-Warriors: LeBron e Doncic il loro l’hanno fatto, chiudendo come da pronostico al terzo posto nel selvaggio West, mentre Curry e Butler hanno toppato sul più bello, facendosi infilzare dai Clippers all’overtime nella sfida certamente più elettrizzante dell’ultima giornata di regular season. Così alla fine i Lakers si ritroveranno ad affrontare i Wolves, mentre i Warriors dovranno passare per le forche caudine del play-in. Ma per qualcuno questa, più che una conseguenza di una sconfitta, sarebbe stata una libera scelta.

Warriors, sconfitta indolore: i Clippers sfideranno i Nuggets

Evitare un primo turno “al massacro” contro i Lakers era forse il primo pensiero che Golden State aveva per la testa da giorni. A dispetto delle parole di circostanza, con Curry “azzoppato” ma desideroso comunque di esserci contro i Clippers (36 punti in 43’: no, non s’è affatto risparmiato il buon Stephen Wendell col 30 sulla schiena…), doversela vedere contro Memphis nel play-in che qualificherà la squadra che andrà a sfidare gli Houston Rockets nel primo turno dei play-off non sembra poi tutto questo male.

Con i Lakers semmai se ne riparlerà in semifinale, tanto che Minnesota (la squadra dove gioca Donte DiVincenzo, promesso sposo dell’Italia di Gianmarco Pozzecco per l’estate che verrà) non è sembrata tanto felice di aver chiuso al sesto posto, quello che li costringerà a provare a fare l’impresa dalle parti di Los Angeles. Dove però l’attenzione sarà rivolta anche all’incrocio tra i Clippers e i Denver Nuggets, reduci dalla tempesta perfetta scatenata dal licenziamento di coach Mike Malone e del GM Calvin Booth giusto una manciata di giorni fa.

Leonard e Harden sono un po’ in là con l’età, ma per il momento sembrano integri e pertanto sanno il fatto loro: Jokic sa che dovrà sgomitare in fretta, se non vorrà ritrovarsi confinato fuori della porta al primo turno.

Play-In a Ovest: la variabile Morant, ma anche quella Davis

Detto che tutte le attenzioni erano rivolte alla volata per le migliori teste di serie a Ovest, nella notte tra martedì e mercoledì scatteranno le gare play-in che certamente potranno offrire più di uno spunto d’interesse. Warriors-Grizzlies non è una partita dal pronostico scontato: Ja Morant è capace di tutto e proverà a ribaltare il fattore campo, mentre Kerr proverà a far leva sulla voglia di Butler di provare a lanciarsi in una corsa play-off dal significato davvero particolare (da quando è sbarcato nella Baia, va detto, le cose per i Warriors sono certamente cambiate in meglio).

Chi dovesse perdere la sfida avrà comunque un’ancora di salvataggio rappresentata dal confronto con la vincente del match tra Kings-Mavericks: Dallas da quando è rientrato Anthony Davis è una squadra più sicura dei propri mezzi, anche se l’assenza di Irving è un fardello non di poco conto. Uscirà da qui l’avversaria dei Thunder, miglior record della lega con 68 vittorie.

Play-In a Est: Magic-Hawks e la tentazione di evitare i Celtics

A Est il quadro era delineato da tempo e la domenica che ha chiuso la stagione regolare è diventata un banchetto preferenziale per le panchine. Le due sfide play-off già certe metteranno di fronte Knicks-Pistons e Pacers-Bucks, quest’ultimi capaci di chiudere la regular season con 8 vittorie consecutive e una sensazione di essere arrivati al top della forma al momento giusto.

Le avversarie di Cavaliers e Celtics usciranno invece dalle sfide play-in che metteranno di fronte Magic-Hawks (chi vince si guadagna la serie contro i campioni in carica di Boston: quasi vien voglia di perdere per poi cercare di accaparrarsi i più abbordabili Cavs…) e Bulls-Heat.

Il meccanismo è lo stesso che a Ovest: la perdente tra Orlando e Atlanta si giocherà la slot per andare a sfidare Cleveland con la vincente di Chicago-Miami. Il programma dei play-in scatterà proprio con Magic-Hawks e Warriors-Grizzlies nella serata americana di martedì, seguiti mercoledì da Bulls-Heat e Kings-Mavs. Venerdì si disputeranno le sfide che dovranno determinare le sfidanti di OKC e Cleveland, quindi sabato scatteranno le prime serie play-off-.