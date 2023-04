NBA: LeBron James trascina i Lakers ai playoff, passa anche Atlanta

I gialloviola di Los Angeles si aggiudicano all'overtime il play-in contro Minnesota e ora sfideranno Memphis. Gli Hawks vincono a Miami, ora li aspetta Boston.

12-04-2023 10:08

Si è chiusa nel segno di LeBron James la prima notte dei play-in di questa stagione 2022-2023 dell’NBA. I Los Angeles Lakers si sono infatti aggiudicati il proprio spareggio contro i Minnesota Timbervolves, guadagnandosi così la sfida ai playoff coi Memphis Grizzlies. Dall’altro lato del tabellone successo esterno degli Atlanta Hawks sui Miami Heat. Nel prossimo turno scontro coi Boston Celtics.

Play-in NBA: i Los Angeles Lakers superano Minnesota

Una gara pazzesca alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ricca di colpi di scena. I padroni di casa dei Lakers hanno fatto molta più fatica del previsto e sono stati in svantaggio per oltre 40 minuti. A meno di due secondi dalla sirena è successo di tutto. Tripla del sorpasso di Dennis Schröder dall’angolo, servito bene da LeBron James. Ma poi tre liberi di Mike Conley, che ha subito fallo da Anthony Davis, per il 98 pari.

Nei cinque minuti supplementari i Lakers si sono mostrati più in forma rispetto ai T’Wolves fino al 108-102 conclusivo. Top scorer proprio LeBron James con 30 punti, 10 rimbalzi e sei assist. Ben 45 minuti su 53 in campo per lui. 24 punti per Davis e 21 per Schröder. Per gli ospiti, senza lo squalificato Rudy Gobert, da segnalare i 24 punti di Karl-Anthony Towns e i 23 di Conley. Male invece Anthony Edwards.

Play-in NBA: Atlanta passa a sorpresa a Miami

Nell’altra partita della prima notte di play-in è arrivata invece una vittoria esterna. Al Kaseya Center di Miami, gli Heat sono stati infatti battuti in maniera sonora dagli Atlanta Hawks. Lezione tattica da parte degli ospiti, che hanno approcciato meglio degli avversari e poi hanno mantenuto il margine fino al 116-105 conclusivo. Vittoria importante che consente così l’immediato approdo ai playoff.

Atlanta trascinata dal solito Trae Young, autore di 25 punti, otto rimbalzi e sette assist. Buon supporto per gli Hawks anche da parte di Dejounte Murray, a quota 18, e Saddiq Bey, 17. Ottimo in difesa Clint Capela, con la bellezza di 21 rimbalzi. Gli Heat sono finiti anche sotto di 20 e dovranno ora risollevarsi. 21 punti per Jimmy Butler, meglio invece dalla panchina Kyle Lowry, con 33. Tyler Herro a quota 26.

Playoff NBA: ora Memphis-Lakers e Boston-Atlanta

Con questi successi nella prima notte di play-in i Los Angeles Lakers e gli Atlanta Hawks si sono così aggiudicati il settimo posto del proprio tabellone e andranno dunque ad affrontare la testa di serie numero due. Per i Lakers a Ovest ci sarà l’incrocio con Memphis, mentre Atlanta se la vedrà al primo turno con Boston, vincitrice dell’Est nella passata stagione e poi sconfitta alle Finals dai Golden State Warriors.

Ci sarà ora la seconda chance per Minnesota e Miami. Le due se la vedranno con le vincenti degli altri due spareggi. I T’Wolves attendono una fra New Orleans e Oklahoma City, mentre gli Heat sfideranno Toronto o Chicago. Chi uscirà vincente da queste sfide diventerà la numero otto del tabellone per sfidare le due teste di serie. Al primo turno dell’Ovest attendono i Denver Nuggets, mentre all’Est aspettano i Milwaukee Bucks.