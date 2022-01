Né Mandava, né Olivera: i tifosi del Napoli sognano un altro mancino 

28-01-2022 13:08

Mentre i club del Nord aprono i cordoni della borsa per regalare grandi colpi ai propri tifosi, il Napoli non cambia la sua strategia sul mercato, fatta di operazioni oculate e programmate con ampio anticipo. La società di Aurelio De Laurentiis resta attentissima ai propri conti e dunque il d.s. Cristiano Giuntoli non può permettersi spese pazze.

Mandava sfumato, Giuntoli vicino a Olivera

Proprio per esigenze di bilancio il Napoli è abituato a seguire più piste quando deve coprire un ruolo nel suo organico, per poi andare a chiudere la trattativa più conveniente in base al rapporto qualità/prezzo del giocatore. Per il terzino sinistro, Giuntoli ha così dovuto rinunciare a Reinildo Mandava, esterno del Lille che il Napoli s’è visto “bruciare” dall’intervento dell’Atletico Madrid.

Sfumato Mandava, Giuntoli sembra essersi concentrato su Mathias Olivera, 24enne terzino mancino uruguayano del Getafe protagonista di ottime stagioni nella Liga: secondo le principali testate sportive il Napoli avrebbe già bloccato il giocatore per giugno, mentre è andato fallito il tentativo di portarlo immediatamente alla corte di Spalletti.

Olivera, dunque, dovrebbe essere l’erede di Faouzi Ghoulam, che lascerà il club azzurro a contratto terminato, a fine stagione. Sui social, però, i tifosi del Napoli non sembrano particolarmente entusiasti di Olivera. Molti aspettano l’ufficialità dell’operazione, altri indicano un terzo nome come l’acquisto perfetto per il Napoli.

I tifosi vogliono l’olandese Wijndal

“L’olandese Wijndal del PSV, è più giovane e molto più forte di Olivera – scrive su Facebook Aiden – Il Napoli dovrebbe puntare su di lui e non su uno che, tra l’altro, dovrà sobbarcarsi trasferte transoceaniche quando andrà in nazionale”.

Nello concorda: “Meglio Wijndal, ma secondo me l’olandese verrà acquistato da un club molto più strutturato e competitivo del Napoli. Ha molto più mercato del terzino del Getafe”.

“Wijndal è più forte di Olivera, ma costa di più”, aggiunge Lino. “Magari li prendiamo entrambi e va via pure Mario Rui”, la speranza di Franco. Angelo, invece, si lamenta della filosofia del Napoli sul mercato: “La Juventus prende Vlahovic ora. L’Inter prende Gosens ora. Noi Olivera a giugno”.

