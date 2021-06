Il portiere della Germania Manuel Neuer ai microfoni di ARD ha commentato la sconfitta contro l’Inghilterra e l’eliminazione da Euro 2020: “Oggi abbiamo avuto una grande possibilità, ma non siamo riusciti a coglierla. Siamo enormemente delusi”.

“È stata una serata difficile per i nostri attaccanti, non siamo riusciti a far male all’Inghilterra”, sono le parole del numero uno della selezione tedesca, trafitto due volte da Sterling e Kane.

OMNISPORT | 29-06-2021 21:49