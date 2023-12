Newcastle-Milan, moviola: il rigore su Leao, il Var su Pulisic e la confusione sui gialli

La prova dell’olandese Makkelie nella gara dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions analizzata ai raggi X: ha ammonito solo milanisti

14-12-2023 06:06

Nato nella colonia di Curacao – isola dell’arcipelago caraibico – e poliziotto di professione, l’arbitro olandese Makkelie, designato dall’Uefa per Newcastle-Milan di Champions League, è uno dei più affidabili in campo internazionale ma con le italiane non ha sempre lasciato bei ricordi. Il fischietto olandese diresse infatti la finale di Europa League dell’Inter ai tempi di Conte contro il Siviglia, terminata per 3-2 a favore degli spagnoli ma Makkelie lo si ricorda per altri sgarbi celebri: i tre gol annullati a Morata in un Juve-Barcellona della stagione 2020-21 e la mancata convalida del gol di Cristiano Ronaldo nel match contro la Serbia (2-2) valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar che mandò su tutte le furie il portoghese.

I precedenti di Makkelie con il Milan

Due precedenti rossoneri col fischietto olandese, entrambi negativi. Nel 2021-22 vittoria del Liverpool a San Siro per 2-1, la scorsa stagione 3-0 a Londra per il Chelsea.

Makkelie ha ammonito 5 rossoneri

Coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries con IV uomo Lindhout, Rob Dieperink al Var e Clay Ruperti all’Avar Makkelie ha ammonito 5 giocatori, tutti della squadra di Pioli: 40’ Leao, 45’+1 Maignan, 78’ Jovic, 80’ Musah, 90’ Florenzi. Recupero: 2′ 1T, 4’ 2T

Newcastle-Milan, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 59’ pareggio del Milan con Pulisic servito da Giroud. Il VAR è andato a rivedere l’inizio dell’azione per un presunto fuorigioco di Leão su passaggio di Musah. A prima vista sembra fuorigioco, ma il portoghese era tenuto in gioco da Trippier. Al 63’ Leão subisce un colpo da Schär nell’area del Newcastle, avanza e poi, sbilanciato, perde il possesso. Il Milan chiede invano il rigore. Sui tanti gialli ai milanisti dubbi per quello su Leao mentre ne manca uno per Trippier. Alla fine Makkelie discreto in Newcastle-Milan.