Newcastle-Tottenham sospesa per soccorrere un tifoso

17-10-2021 18:46

Episodio incredibile durante la sfida di Premier League a St. James Park tra i padroni di casa del Newcastle e il Tottenham. Nel corso del primo tempo sul risultato di 2-1 in favore degli Spurs, i tifosi dei ‘Magpies’ hanno chiesto ai calciatori di fermarsi per soccorrere un sostenitore che si è sentito male sugli spalti.

Dopo lo stop da parte dell’arbitro Marriner, su richiesta del calciatore del Tottenham Regulion che ha ascoltato l’appello dei tifosi, i medici delle due squadre si sono subito attivati per aiutare il tifoso, correndo sulle tribune con i kit medici necessari per il soccorso.

Lo stadio è piombato in un silenzio surreale, prima degli applausi al termine dell’intervento dello staff medico di Newcastle e Tottenham con l’utilizzo del defibrillatore.

The players have temporarily returned to the dressing room under instruction of the referee.#NUFC https://t.co/dBHjHGJasH

— Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021

Su indicazione del direttore di gara, le due squadre sono rientrate per circa dieci minuti negli spogliatoi, prima di fare ritorno in campo.

