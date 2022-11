08-11-2022 17:55

Milano ha già adottato Lorenzo Musetti. Ha preso il via presso l’Allianz Cloud la quinta edizione delle Next Gen Finals, l’ormai tradizionale appuntamento di fine stagione riservato ai migliori giocatori Under-21 dell’ATP Tour 2022 e che precede di una settimana le ATP Finals “senior”, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno a Torino.

Insomma, l’Italia sarà capitale del tennis mondiale per due settimane che si annunciano ad altissimo contenuto tecnico e spettacolare e se nel capoluogo piemontese gli appassionati nostrani dovranno “accontentarsi” di applaudire i miti stranieri, su tutti Nole Djokovic e Rafa Nadal, nelle Next Gen Finals ci si potrà sbizzarrire tifando per i ben tre rappresentanti tricolori iscritti al via di una competizione che vede nel proprio albo d’oro giocatori come Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, campione nel 2021 e attuale numero 1 del mondo.

Sarà questo il destino che attende Musetti? Lo dirà il futuro, ma di sicuro il livornese ha tutto per conquistare le Next Gen Finals, che per Lollo sono partite alla grande con un secco 4-2, 4-2, 4-2 nel match d’esordio contro il cinese Chun Hsin Tseng, numero 90 della classifica ATP. Nulla che potesse spaventare troppo Musetti, vicino al traguardo della top 20 e fresco di quarti di finale a Parigi Bercy, pur persi nettamente contro Djokovic, ma in partite come questo c’è tutto da perdere.

L’azzurro, forte del gran tifo dell’arena milanese, non ha in verità incantato, giocando al di sotto delle proprie possibilità e cedendo anche il servizio al primo turno di battuta, dopo averlo strappato all’avversario in apertura. Nel corso del match Musetti ha sistemato le proprie percentuali in battuta, ma non è quasi mai riuscito a distendersi, limitandosi a uno scolatisco gioco da fondo campo. La strada verso la semifinale sembra comunque in discesa, ma nelle prossime gare del girone contro il britannico Jack Draper e contro lo svizzero Dominic Stricker bisognerà fare di più.

Si è invece aperta con una sconfitta l’avventura di Francesco Passaro, che ha ceduto in quattro set al ceco Jiri Lehecka, vittorioso con un 4-1, 4-3 (7), 4-1 in un’ora e quattro minuti. Il 21enne perugino, che nel 2022 ha saputo passare dalla posizione 600 alla 119 del ranking ATP e che ha vinto il primo match ATP a Firenze ad ottobre, si è disimpegnato in maniera dignitosa, soffrendo però la maggior esperienza e personalità del ceco in particolare nel gioco sottorete.

Nello stesso girone sono presenti anche Brandon Nakashima e Matteo Arnaldi, quest’ultimo sostituito in extremis di Holger Rune, che ha dato forfeit dopo la vittoria a Parigi-Bercy e sarà prima riserva alle Finals di Torino.