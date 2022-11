Novak Djokovic implacabile, Lorenzo Musetti travolto a Parigi

04-11-2022 21:07

La legge del più forte: Novak Djokovic ha schiantato per 6-0, 6-3 in un’ora e un quarto un Lorenzo Musetti travolto dalla tensione e si è qualificato per la semifinale del torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 del 2022.

Una partita da dimenticare per l’Azzurro, arrivato con grandi ambizioni dopo la vittoria agli ottavi contro il numero 4 del mondo Casper Ruud. Il tennista di Carrara, paralizzato dalla pressione, ha invece regalato un set all’ex numero uno del mondo, poi ha provato a rientrare in partita a match ormai compromesso.

A parziale consolazione di Musetti, che dovrà lavorare soprattutto sulla testa, il nuovo best ranking: da lunedì sarà al 23esimo posto. Djokovic invece vola in semifinale, dove affronterà il vincente del match tra il greco Tsitsipas e lo statunitense Paul.



Musetti-Djokovic: primo set senza storia, Azzurro troppo teso

Primo set da incubo per Lorenzo Musetti, travolto in appena 24 minuti da Novak Djokovic. Forse vittima di timore reverenziale, o comunque della tensione per una partita così importante, l’Azzurro è sceso in campo troppo teso e nervoso, e non è praticamente esistito.

Nole non ha avuto pietà e ha travolto l’atleta di Carrara, che è riuscito a portare a casa appena 8 scambi. Un parziale regalato e un 6-0 senza discussione.

Musetti-Djokovic: Lorenzo si sveglia ma Nole è implacabile

Nel secondo set Musetti ha dato segnali di risveglio: dopo aver conquistato il primo game della partita, l’azzurro ha strappato il servizio all’ex numero uno del mondo, subendo però l’immediato controbreak da parte di Nole.

Un fuoco di paglia per il nostro: un concentratissimo Djokovic ha centrato un altro break al sesto game, indirizzando la sfida nonostante i tentativi del carrarese di rientrare in partita. E’ finita 6-3, una lezione per Musetti che dovrà riflettere soprattutto sul suo primo set.

Musetti: “Troppe aspettative per questo match”

Lorenzo Musetti ha commentato amareggiato il ko con Djokovic: “Questa sconfitta brutta mi dà più fastidio perché non me la meritavo per il percorso che stavo facendo. Comunque ci sono queste ricadute; speriamo ora di riprendere il percorso il più brevemente possibile”.

Il carrarese ha ammesso di aver sentito la pressione: “C’erano tante, forse troppe aspettative su questo match che mi hanno condizionato un po’ e non ho saputo gestirle. Tutto qua, secondo me è abbastanza semplice da analizzare. Mi fa male chiudere il torneo in questa maniera, per il resto succede. Ho sentito di più la partita e lui è stato bravo a togliermi le sicurezze che mi ero creato in questo torneo, soprattutto il servizio”.