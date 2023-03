Neymar si dà al gioco d'azzardo dopo l'infortunio: persa una cifra record ma...

Il siparietto dell'attaccante del Paris Saint Germain per un'operazione di marketing ha fatto discutere sui social e scatenato diversi meme

30-03-2023 21:50

Sta facendo discutere la disavventura online dell’attaccante del Paris Saint Germain Neymar. La punta brasiliana, attualmente infortunata, ha deciso di passare una serata in diretta twitch con i suoi followers, e in un’ora di gioco al casinò online ha perso circa un milione di euro.

La sua reazione è diventata virale sui social e ha fatto il giro della rete, scatenando anche una bufera di controreazioni. Poche ore dopo il suo entourage ha però chiarito: si è trattato solo di un’operazione di marketing.



Un milione in fumo: Neymar si dispera

L’attaccante brasiliano, che non tornerà più in campo fino al termine della stagione, in poco più di un’ora ha bruciato una cifra record di 5 milioni di reais brasiliani, l’equivalente di un milione di euro circa.

Il nazionale verdeoro quando si è accorto dell’ammontare della cifra persa è scoppiato in un pianto in diretta, visibilmente finto, e la sua reazione è diventata virale, scatenando diversi meme in rete. Neymar si è poi messo a ridere sulle note della colonna sonora di Titanic “My heart will go on”, postata da un’utente.

Neymar: le critiche sui social dopo il “pianto”

Non sono mancate le critiche nei confronti del giocatore (che guadagna la somma stratosferica di 44 milioni di euro l’anno): tanti utenti lo hanno accusato di mandare un cattivo messaggio ai giovani, mostrando più volte sullo schermo la roulette del casinò e le relative puntate in denaro.

Poco dopo Neymar ha chiuso la diretta ridendo. Il suo entourage, riporta Globo Esporte, ha fatto sapere più tardi che si trattava solo di un’operazione di marketing per promuovere il sito di scommesse, che gli avrebbe dato un credito di un milione di euro. Fonti vicine al giocatore hanno assicurato che da parte dell’atleta non c’è stato nessun investimento.

Neymar: ritorno in campo tra 4 mesi

Neymar è stato operato alla caviglia destra tre settimane fa e tornerà a disposizione del Paris Saint Germain solo all’inizio della prossima stagione. Il giocatore è legato da un contratto fino al 2025 ed il suo futuro resta legato al club francese nonostante i rapporti non idilliaci con la proprietà.

In questa stagione fino all’infortunio Neymar ha disputato 29 partite tra campionato e coppe, andando a segno 18 volte e fornendo 17 assist.