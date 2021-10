Nicky Hayden introdotto nella Motorsports Hall of Fame of America

A quattro anni di distanza dalla tragica morte in Italia in un incidente stradale, l’ex campione del mondo di MotoGp Nicky Hayden è stato introdotto nella Motorsports Hall of Fame of America.

Kentucky Kid, che vinse il titolo nel 2006, è la 269esima persona ad entrare nella lista esclusiva di leggende del Motorsport americano.

“A nome di tutta la comunità motociclistica, congratulazioni alla famiglia Hayden per questo prestigioso riconoscimento dei risultati di Nicky in pista e fuori – ha dichiarato Bill Savino, Senior Manager del Customer Engagement di American Honda – il Kentucky Kid occuperà sempre un posto nei nostri cuori – come pilota, ma soprattutto come persona – e siamo lieti che la Hall of Fame riconosca anche quanto fosse eccezionale”.

