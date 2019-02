Nicolò Zaniolo arrabbiato: colpa della mamma

Nicolò Zaniolo è l'uomo del momento in casa Roma: dopo la doppietta in Champions League e l'esplosione in campionato nelle ultime settimane, si sprecano gli elogi e gli applausi per il 19enne centrocampista ex Inter, che alcuni "osano" paragonare a un re di Roma come Francesco Totti.

Ma in rete l'idolo dei giallorossi divide la sua popolarità con la madre, Francesca Costa, ormai star di Instagram grazie alle sue foto che stanno facendo impazzire migliaia di tifosi. Secondo il Corriere della Sera, Zaniolo sarebbe infastidito dall'esposizione mediatica della mamma, e si sarebbe fatto sentire. "Smettila mamma, ma cosa fai con la bocca così? Hai 40 anni!", si sarebbe rivolto in questo modo alla madre, che dovrà quindi cercare di limitarsi sui social per non turbare il figlio.

Intanto anche Roberto Mancini ha parlato di Zaniolo: "Adesso appena tocca palla fa gol. Lo avevo seguito all’Euro Under 19 e, oltre a lui, mi avevano impressionato Tonali, Kean e Scamacca. Zaniolo mi era piaciuto perché forte fisicamente, arriva spesso al tiro e quando ha il pallone non glielo portano via. L'errore dell'Inter? A volte coi giovani è difficile capire. Io ci ho visto delle qualità, uno così non lo abbiamo, è completamente diverso da Barella, Jorginho e Verratti. Ha le caratteristiche per essere un interno, il paragone con Pogba ci sta. Adesso però servono calma e pazienza, anche lui andrà in difficoltà".

"E' una giornata memorabile – la gioia di Zaniolo dopo la vittoria contro il Porto in Champions -. Non la dimenticherò mai nella mia vita. Ora però dobbiamo subito pensare al ritorno, perché il gol subito può essere fastidioso. Dobbiamo giocare così come oggi, non concedendo niente agli avversari. D’altra parte, l’avevamo preparata proprio così. Oggi ho corso tanto ma sono proprio felice per il risultato. È un’emozione unica segnare davanti alla Curva Sud, non riesco a descriverla. Spero però di poterne fare tanti altri qui".

SPORTAL.IT | 15-02-2019 12:35