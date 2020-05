"Niente riscatto, tornerà al Milan", i tifosi vogliono tenerlo

Il Milan del futuro potrebbe non essere composto esclusivamente da volti nuovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ricardo Rodriguez potrebbe presto rientrare a Milanello: il PSV non pare infatti intenzionato a riscattare il terzino sinistro di nazionalità svizzera, che nello scorso gennaio è stato ceduto in prestito dal Milan.

Il PSV non vuole riscattare Rodriguez

Il club di Eindhoven ritiene troppo alto il prezzo fissato per il riscatto del giocatore – 6 milioni di euro – dopo aver già versato ai rossoneri un milione per il prestito a gennaio. Rodriguez piace al PSV, insomma, che lo acquisterebbe però soltanto con lo sconto. La notizia del possibile ritorno dello svizzero ha aperto il dibattito sui social network frequentati dai tifosi rossoneri.

Per alcuni milanisti Rodriguez potrebbe tornare utile anche nel nuovo progetto tecnico, per altri invece il Milan deve cederlo e fare cassa. “Meglio che torni così abbiamo una buona riserva”, scrive Luca su una delle pagine Facebook più frequentate dai milanisti.

I milanisti vogliono tenere il terzino svizzero

Michele concorda: “Piuttosto che svendere lo terrei in panchina. Non credo che la società abbia bisogno di ‘spiccioli’”. Francesco dice no a possibili sconti al PSV: “Rodriguez non si deve svendere – commenta il tifoso -. È giusto che rinnovi, e che vada via solo se lo pagano. Comprano bimbi delle Primavera per 10 milioni, e per lui 6 milioni sono tanti…”.

Antonio, invece, suggerisce di inserire nell’affare un giocatore che piace al Milan. “Più scontato di 5 milioni cosa vogliono? Possibile che fanno storie solo quando devono pagarci e poi a noi fanno uscire fino all’ultimo centesimo? Facciamo così: scambio con Dumfries più qualche milione e siamo tutti contenti”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 11:24