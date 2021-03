Non solo Allegri: tifosi Juve sognano altro grande ritorno

La ‘lectio magistralis’ di Massimiliano Allegri dagli schermi di Sky ha diviso pubblico e critica e riempito di nostalgia i cuori di molti tifosi della Juventus. Non sono pochi quelli che ne hanno auspicato il ritorno sulla panchina della formazione bianconera, che dopo la clamorosa disfatta casalinga contro il Benevento vede addirittura a rischio pure la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Juve, e se tornasse un altro grande ex?

Oltre ad Allegri, però, ci sarebbe un’altra candidatura eccellente per dar vita a un nuovo corso vincente. Un altro grande ex farebbe al caso della Vecchia Signora e a perorarne la causa è il giornalista Mario Sconcerti: “Credo che in estate prenderanno un altro allenatore”, la certezza dell’editorialista del Corriere della Sera in un’intervista al portale Calciomercato. “Allegri non sembra in buoni rapporti con la Juve. Ha detto che l’ultimo anno è stato un lento deterioramento. E comunque non credo che gli Agnelli tornino indietro, non è da loro. Io vedrei bene uno come Zidane. Conosce la Juve, conosce il calcio italiano e sa come si gestiscono i giocatori”. Quanto agli errori di Pirlo, ce n’è uno più grave degli altri: “Dopo la sconfitta col Benevento ha dato la colpa ai giocatori, non si fa, non puoi fare così. E non è nemmeno la prima volta”.

Zidane alla Juve? Tifosi scatenati

Ai tifosi bianconeri l’idea stuzzica non poco. “Forza, non c’è molto da star lì a pensarci: Zidane al posto di Pirlo“. Qualcun altro addirittura pensa già a come imbastire uno scambio alla pari: “Ma un cambio Ronaldo – Zidane non si può fare vero?”. Un altro supporter è pessimista: “Zidane abbina gestione uomini e lettura partite, convincerebbe Ronaldo a restare. Prima scelta ma a meno che il Madrid non esca subito dalla Champions, Florentino non se ne priverà”. Per altri invece Zizou sarebbe l’unica alternativa possibile: “O arriva lui oppure meglio continuare con Pirlo“.

SPORTEVAI | 23-03-2021 09:45