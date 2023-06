Norris: "Terzo posto mancato per un mio errore"

Il pilota della McLaren: "I miglioramenti che abbiamo messo in scena sulla vettura ci hanno permesso un bel passo in avanti".

30-06-2023 19:58

Norris non può che essere soddisfatto delle qualifiche in Austria: “Sono quarto ed è un bel risultato. Voglio fare i complimenti al team che ha lavorato alla grande per permettermi di realizzare la migliore qualifica della stagione”.

Norris prosegue: “I miglioramenti che abbiamo messo in scena sulla vettura ci hanno permesso un bel passo in avanti. Oggi non la sentivo al massimo, ho commesso qualche errore di troppo e, nel giro decisivo, non sono stato perfetto nell’ultima curva. Anche per questo ho mancato la terza posizione”.