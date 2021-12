Nota del Napoli: "Tampone con esito dubbio per Insigne"

21-12-2021 13:36

Situazione delicata in casa Napoli , alla vigilia della sfida contro lo Spezia: Lorenzo Insigne non sarà a disposizione di Luciano Spalletti.

Come da comunicato ufficiale, il club azzurro rende noto che l’attaccante, con leggeri sintomi influenzali, si è sottoposto a un tampone dall’esito dubbio.

“Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio”.

Visto l’esito del tampone, il giocatore ha effettuato un altro tampone molecolare, di cui ancora non si conosce l’esito.

“Ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”.

In casa azzurra, quindi, è attesa per capire le condizioni di Insigne, già reduce da un periodo complicato per alcuni problemi fisici.

Il Napoli nella serata di domani dovrebbe ospitare lo Spezia allo stadio “Diego Armando Maradona” per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A.

OMNISPORT