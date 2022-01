Nota ufficiale del Napoli: "Lozano negativo al Covid"

11-01-2022 18:12

Il Napoli recupera pezzo dopo pezzo alcuni elementi importanti in rosa: dopo la negativizzazione di Osimhen , e la successiva notizia dell’ottimo risultato della tac effettuata dall’attaccante nigeriano, in giornata è stato reso noto un altro rientro.

Con una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato la negativizzazione di Hirving Lozano , risultato positivo al Covid alla fine dello scorso dicembre.

L’attaccante messicano, una volta venuto a conoscenza della positività al Covid, non è rientrato in Italia in attesa di negativizzarsi, rimanendo in Messico: adesso, però , potrà tornare in Italia , come comunicato dal Napoli.

Il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, intervenuto a Radio Kiss Kiss nella giornata odierna aveva parlato proprio del giocatore.

“Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere”: una volta arrivata la risposta, seguirà l’iter previsto in questi casi.

Una buona notizia per Luciano Spalletti e il suo staff, visto lo stop, comunque non grave, di Lorenzo Insigne: il Napoli ritrova una pedina importante, in attesa di capire quando tornerà a completa disposizione.

