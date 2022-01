Nuova avventura a 41 anni per ’El Tanque’ Silva: firma per l’Aldosivi

08-01-2022 14:50

Quarantuno anni già compiuti e nessuna voglia di fermarsi. Santiago Silva inizia una nuova avventura e ancora una volta riparte dal calcio argentino.

L’attaccante uruguaiano, che in passato ha anche avuto due avventure non propriamente fortunatissime in Italia con Chievo e Fiorentina, ha firmato un contratto che lo legherà fino a dicembre 2022 all’ Aldosivi.

Per ‘El Tanque’, che è dunque il grande rinforzo per l’attacco messo a disposizione di Martin Palermo , si tratterà di un ritorno al calcio giocato dopo quasi due anni di stop (la sua ultima partita risale al marzo 2020).

Nel 2020, quando vestiva la maglia dell’ Argentinos Juniors , è stato squalificato per doping e solo lo scorso 11 dicembre è stato ufficialmente autorizzato a tornare a giocare. Nel corso delle ultime settimane, nonostante la lunga inattività, ha ricevuto varie offerte, e alla fine ha scelto proprio l’Aldosivi, club per il quale si è già sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Classe 1980, Santiago Silva è stato solo una meteora in Italia ma in Sudamerica è un bomber molto apprezzato, visto che segnato circa 200 goal in carriera.

