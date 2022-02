Nuova rivale sul mercato, interisti senza pace: "Marotta sbrigati”

23-02-2022 12:25

Nelle ultime settimane la dirigenza dell’Inter sta riflettendo sulle strategie di mercato per la prossima stagione: varie questioni restano aperte, ma quello che per Beppe Marotta e i suoi collaboratori pare certo è che l’Inter del futuro ha bisogno di un rinforzo importante in difesa, soprattutto se Stefan De Vrij deciderà di chiudere la sua avventura in nerazzurro.

Bayern rivale dell’Inter per Bremer

E il rinforzo ideale è già stato individuato: si tratta di Gleison Bremer, centrale brasiliano che quasi certamente lascerà il Torino la prossima estate. Bremer è il primo obiettivo dell’Inter, ma piace anche ad altri club italiani come Milan, Napoli e Juventus.

Rispetto a queste società l’Inter sembra essere in vantaggio, ma una notizia giunta oggi dalla Germania rischia di mettere in pericolo la strategia nerazzurra per arrivare al centrale brasiliano.

Secondo la redazione tedesca di Sky Sport, infatti, anche il Bayern Monaco avrebbe posato gli occhi su Bremer. La potenziale concorrenza di una grande d’Europa come il Bayern rappresenta una pessima notizia per l’Inter: il club bavarese ha una disponibilità economica nettamente superiore a quella dei club italiani e in un’eventuale asta per Bremer l’Inter partirebbe sfavorita.

Gli interisti invocano una mossa di Marotta

Ecco perché, sui social, molti tifosi interisti invitano Marotta ad agire in fretta e anticipare il Bayern. “Sbrigati Marotta, non fartelo scappare”, il commento di Anna su Facebook. “Tutto sta alla società – aggiunge Sebastiano – se vuole spendere Bremer è già preso, nei tempi siamo in vantaggio sul Bayern”.

“Bremer è la rivelazione del campionato, non possiamo aspettare ancora: Marotta deve prenderlo subito”, aggiunge Fabrizio. “Abbiamo già perso troppo tempo – scrive Franco – l’Inter deve fare subito un’offerta per Bremer, soprattutto se De Vrij decide di partire”.

Per altri nerazzurri non c’è già più niente da fare, la concorrenza del Bayern riduce a zero le chance dell’Inter di arrivare al difensore brasiliano. “Amen, addio Bremer”, scrive Saul. “Grazie Marotta per aver perso tempo, tutto merito tuo se Bremer va al Bayern”, aggiunge Matteo.

SPORTEVAI