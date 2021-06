Nuovi infortuni in casa Francia: si fermano anche Lemar e Thuram

Problemi in casa Francia : reduce dal pari contro il Portogallo che ha sancito il passaggio del turno dei francesi da primi in classifica, il commissario tecnico Didier Deschamps deve fare i conti con due assenze in vista della sfida contro la Svizzera.

Dopo la notizia dell’infortunio di Ousmane Dembélé , che ha lasciato ufficialmente gli europei, durante la sessione d’allenamento alla Puskás Aréna di Budapest di oggi si sono fatti male Marcus Thuram e Thomas Lemar : quest’ultimo, in particolare, si è infortunato alla caviglia dopo uno scontro con il portiere del Milan , Mike Maignan , lasciando con il fiato sospeso lo staff tecnico. Per Thuram, invece, problemi all’adduttore.

Già in occasione della sfida contro il Portogallo si sono fatti male anche Lucas Hernandez (che l’allenatore non ha voluto rischiare) e Lucas Digne : non certo un buon momento per la Francia. Oltretutto, Thuram e Lemar erano stati individuati come i sostituti naturali di Dembélé.

Brutta grana, insomma, per Deschamps, che nella giornata di ieri aveva fatto il punto sulle defezioni in difesa e che adesso deve correre ai ripari anche in attacco: “La preoccupazione più grande è Digne, che ha subito un infortunio muscolare alla coscia. Per lui sarà difficile giocare di nuovo in questa competizione. Lucas Hernandez ha invece avuto un piccolo problema al ginocchio e non ho voluto rischiarlo”.

