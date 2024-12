Nuovo caso doping dopo Sinner e Swiatek, Purcell sospeso dall’ITIA: e Kyrgios se la prende con tutti

L'ITIA ha comunicato la sospensione provvisoria di Purcell per doping, notizia che ha fatto tornare all'attacco Kyrgios, che sui social se la prende indirettamente con Sinner e Swiatek

Ennesima sospensione provvisoria per doping nel tennis dopo quelle già scontate da Iga Swiatek e Jannik Sinner, il quale attende però ancora l’esito del ricorso della WADA. Questa volta il giocatore in questione è l’australiano Max Purcell, autodenunciatosi all’ITIA per aver utilizzato un metodo proibito. Ovviamente a questa notizia è seguita la reazione di Nick Kyrgios, che è tornato a prendersela un po’ con tutti.

Purcell sospeso dall’ITIA

L’ITIA ha comunicato la sospensione provvisoria dal tennis professionistico di Max Purcell, australiano n°105 al mondo in singolare e 12 nel doppio, specialità nella quale ha conquistato Wimbledon 2022 e lo US Open 2024. La sospensione è arrivata dopo che è stato lo stesso Purcell ad autodenunciarsi ed è iniziata lo scorso 12 dicembre, mentre il procedimento è ancora in corso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo il comunicato dell’ITIA: “L’International Tennis Integrity Agency conferma che il tennista australiano Max Purcell ha scelto di sottoporsi a una sospensione provvisoria volontaria ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme. Il doping è definito come l’uso o il tentato uso da parte di un giocatore di una sostanza proibita o di un metodo proibito. A meno che il giocatore non dimostri che tale uso o tentativo di uso è coerente con una TUE concessa in conformità all’articolo 4.4”.

Le parole di Purcell

Subito dopo che l’ITIA ha reso nota la sospensione, che costerà al giocatore anche la partecipazione allo slam di casa (l’Australian Open), Purcell ha spiegato tramite il proprio profilo X i motivi della sospensione, che non sarebbero dovuti all’uso di un prodotto di per sé dopante, ma quanto all’utilizzo di un metodo proibito: “Come annunciato dalla ITIA, ho accettato volontariamente una sospensione provvisoria dato che ho inconsapevolmente assunto un’infusione di vitamine oltre il limite consentito. Questa notizia è stata devastante per me. Sono stato il più trasparente possibile con la ITIA per cercare di lasciarmi questa situazione alle spalle. Non vedo l’ora di tornare in campo appena possibile”.

Kyrgios attacca tutti

Nonostante si tratti di un suo connazionale, la sospensione di Purcell ha ovviamente scatenato l’immediata reazione di Nick Kyrgios, che non ha perso occasione per tornare ad attaccare indirettamente anche Jannik Sinner, suo bersaglio prediletto sin dall’uscita della notizia sulla contaminazione da clostebol, e Iga Swiatek tuonando su X, dove ha scritto: “Diamine, il nostro sport è proprio infangato in questo momento”.