Nuovo incarico per Banti e Mazzoleni, rabbia social

Chi aveva esultato nell’apprendere che Banti e Mazzoleni avevano raggiunto i limiti di età e non avrebbero più arbitrato in serie A aveva cantato vittoria troppo presto. Entrambi gli internazionali, che in passato erano stati criticati per alcune decisioni arbitrali (spesso pro-Juve), non rientravano nei quadri per la prossima stagione ufficialzzati dalla Can ma non tutti sapevano che per tutti e due era prevista un’altra collocazione.

LA NOVITA’ – Il Comitato nazionale arbitrale ha infatti ufficializzato la novità per la prossima stagione, ovvero la nascita del gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di assistenti arbitri in video, a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, Sono stati inquadrati in questo ruolo quattro arbitri che hanno lasciato le rispettive CAN, tra cui appunto Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, entrambi internazionali. Gli altri due sono Luigi Nasca di Bari e Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. In futuro il numero di arbitri Var crescerà (dovrebbero essere 10) e il sogno è di creare a Coverciano un centro specializzato dove creare una sala Var.

LE REAZIONI – Ironia e rabbia sui social. A pochi piace l’idea che Banti e Mazzoleni tornino ad avere un peso decisivo: “Quando cacceranno Nicchi ne metteranno un altro dei loro. Vogliamo che questo sistema finisca? Le altre squadre danneggiate stilino un dossier con evidenza delle frodi, appello alla uefa, ricorso ad arbitri europei e sorteggio integrale. E’ l’unica. Ma si devono svegliare” o anche: “Ma all’ Aia non si fanno un po’ schifo da soli?”, oppure: “Complimenti davvero, dopo che hanno svolto una vita a svolgere indegnamente il loro lavoro ora anche al Var”. I commenti sono acidi: “Top player più di De Ligt. Sistema italiano pessimo! Passa tutto l’entusiasmo e i sogni di calciomercato” o anche: “Dopo le dichiarazioni di Mazzoleni, un sistema calcistico serio, non gli permetterebbe neanche di arbitrare le partite al subbuteo” e infine: “I corsi per il Var saranno a cura di Nedved per le cadute e Paratici per gli scontri in area!”.

SPORTEVAI | 14-07-2019 10:45