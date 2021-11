Nuovo infortunio per Ounas, il Napoli: "Elongazione al retto femorale"

18-11-2021 15:12

Era tornato a disposizione di Spalletti da qualche settimana, adesso un nuovo infortunio: Adam Ounas finisce ko con la propria Nazionale. Il fantasista algerino, come fa sapere il Napoli sul proprio sito, ha rimediato un problema muscolare.

“Mertens, Osimhen e Ounas sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Quest’ultimo in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro “.

Una brutta notizia per il calciatore e per Spalletti, il quale aveva ritrovato una pedina preziosissima per cambiare ritmo alle gare: l’ultima conferma a Varsavia in Europa League, col super goal di Ounas al Legia. L’algerino era già dovuto restare ai box a fine settembre, quando a ridosso di Fiorentina-Napoli aveva accusato un altro problema al retto femorale sinistro : in quel caso, si era trattato di una distrazione. I tempi di recupero del nuovo stop, dovranno essere valutati.

