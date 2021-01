Obiang nella bufera, tifosi Juve respingono le scuse

E’ stato uno degli episodi che probabilmente ha cambiato la partita: Obiang ha lasciato il Sassuolo in 10 al 44′ contro la Juve per un brutto intervento su Chiesa: inizialmente l’arbitro Massa lo aveva giudicato da ammonizione, ma è intervenuto il Var Chiffi a mandarlo al monitor e il giallo si è trasformato in rosso. Alla fine la Juve ha vinto 3-1 con due gol nel finale di partita.

Obiang si scusa su twitter

Con un tweet dal suo profilo ufficiale il giocatore, in un italiano incerto, si è scusato scrivendo: “Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10 ne fare un intervento del genero . Mi auguro che Federico chiesa stia bene”.

I tifosi della Juve non perdonano Obiang

Fioccano le reazioni e se in tanti ne apprezzano l’onestà, la maggioranza – specialmente juventini e romanisti – respingono le scuse: “Ti meriti almeno 5 giornate, rischi di interrompere le carriere dei tuoi colleghi con entrate come quelle su Chiesa e Pellegrini! Gesti coì andrebbero puniti in modo esemplare, vista la recidiva!” o anche: “per me lo hai fatto apposta, non si entra così da dietro…questo tweet ti è stato ordinato” e ancora: “Minimo 3 giornate di squalifica . Prima fai il delitto e poi chiedo scusa. Troppo facile”.

Obiang era recidivo per un fallaccio su Pellegrini

Il web non perdona: “Intervento da galera!!!! Ma tutti sbagliano quindi complimenti” e anche: “Stacca quasi un piede ad un avversario e si scusa con la squadra…ma vai a…”. I tifosi ricordano un altro intervento durissimo di Obiang: “A Pellegrini però mica hai chiesto scusa eh…” oppure: “Te l’ha detto quello zerbino di Carnevali di chiedere scusa? Mi viene il dubbio perché Pellegrini sta ancora aspettando” e ancora: “Ti dovevano cacciare pure per il fallaccio su Pellegrini… ma li c’era Maresca”.

C’è chi ironizza: “Certo, di fronte ai bianconeri ora manca l’autoflagellazione e sperare che gli zebrati accettino le scuse, credo sono momenti d’ansia ” e infine chi cambia registro: “Chiesa non si è fatto nulla, stava per terra solo per farti cacciare”.

