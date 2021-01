La Juve vince, tifosi spietati: Così non si può continuare

La rincorsa al vertice continua. La Juventus liquida il Sassuolo (3-1) e rosicchia punti preziosi a Roma e Inter. Successo convincente, anche se conquistato in undici contro dieci per tutto il secondo tempo, ma nel mirino del web finiscono Bonucci per il clamoroso errore sul gol del Sassuolo e gli attaccanti che hanno divorato tante, troppe occasioni nel corso del match.

Primo tempo Juve: onore ai caduti

Sassuolo si trasforma col passare dei minuti in una gara a eliminazione. Escono per problemi fisici prima McKennie, poi Dybala. E ancheObiang. “La foto che metterà Andrea Agnelli stasera”, ironizza con amarezza un tifoso postando un’immagine che promuove un pellegrinaggio a Lourdes. “ Più che una partita, la sfida colsi trasforma col passare dei minuti in una gara a eliminazione. Escono per problemi fisici prima, poi. E anche Chiesa conclude dolorante la prima frazione di gioco, in seguito al fallo che costa il rosso a. “La foto che metteràstasera”, ironizza con amarezza un tifoso postando un’immagine che promuove un pellegrinaggio a Mckennie e Dybala infortunati in un solo colpo. Buon 2021″, si lamenta invece un’altra utente. Mentre Nina invita con decisione: “Bagnateli con l’acqua santa per favore”.

Danilo tira la bomba

Juventus non riesce a sbloccare il risultato e le imprecazioni si sprecano, anche sui social. Quando la serata sembra stregata, ci pensa Danilo che almeno ha un sussulto di inventiva. Certo che sotto porta stiamo vedendo delle cose che si stenta a credere”, esulta Ersilia. “Dani Alves lo”, ironizza un altro tifoso. “Mi raccomando, continuate a rimpiangere Cancelo“, è il polemico Tweet di un altro tifoso. “Kulusevski guarda e impara”, è il singolare invito allo svedese , che nel finale di primo tempo aveva calciato fuori a porta vuota. Lanon riesce a sbloccare il risultato e le imprecazioni si sprecano, anche sui social. Quando la serata sembra stregata, ci pensa Danilo a pescare il jolly dal cilindro. “Bravoche almeno ha un sussulto di inventiva. Certo che sotto porta stiamo vedendo delle cose che si stenta a credere”, esulta Ersilia. “Dani Alves lo”, ironizza un altro tifoso. “Mi raccomando, continuate a rimpiangere“, è il polemico Tweet di un altro tifoso. “guarda e impara”, è il singolare invito allo svedese , che nel finale di primo tempo aveva calciato fuori a porta vuota.

Lo sciagurato Bonucci

Sassuolo trova il pari con Bonucci non ti sopporto più!”, scrive a chiare lettere Franco. Mentre una tifosa fa un ragionamento stringente: “Sogno una partita senza subire gol. Se prendi gol tutte le partite lo scudetto non lo vinci, diceva Allegri“. Sembra mettersi bene per i bianconeri, ma dopo qualche minuto iltrova il pari con Defrel . E chi c’era a marcarlo? “ Bonucci sposta gli equilibri…..per gli altri”, tuona un ultrà inviperito. “non ti sopporto più!”, scrive a chiare lettere Franco. Mentre una tifosa fa un ragionamento stringente: “Sogno una partita senza subire gol. Se prendi gol tutte le partite lo scudetto non lo vinci, diceva“.

Il solito “Scansuolo”

Consigli in uscita. “Si puó dire che con Ronaldo spesso si gioca in 10?”, insinua Ottone. “Ma cos’ha Ronaldo stasera?”, chiede Erika. Poi però è Stadium. E nel finale arriva anche il sigillo di CR7. “Cosa avevano detto Adani e Trevisani in telecronaca? Eccovi serviti”, scrivono in tanti dopo la profezia mancata dai commentatori Sky, che avevano fatto cenno a due match di fila senza reti per il portoghese. Ci si mette anche Ronaldo che divora un’occasione incredibile sparando addosso ain uscita. “Si puó dire che conspesso si gioca in 10?”, insinua Ottone. “Ma cos’hastasera?”, chiede Erika. Poi però è Ramsey a trovare la rete del 2-1, approfittando di una mancata chiusura di Chiriches Kyriakopoulos che sembrano letteralmente scansarsi sul cross di Frabotta . “Poi s’offendono se lo chiamiamo Scansuolo”, è l’assist servito sul piatto d’argento a uno dei tanti “gufi” sintonizzati sul match dello. E nel finale arriva anche il sigillo di CR7. “Cosa avevano dettoin telecronaca? Eccovi serviti”, scrivono in tanti dopo la profezia mancata dai commentatori Sky, che avevano fatto cenno a due match di fila senza reti per il portoghese.

SPORTEVAI | 10-01-2021 22:46