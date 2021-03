Obiettivo Juve in Premier: non è Pogba e ai tifosi non piace

Con l’infortunio di Arthur sono nuovamente emersi i problemi a centrocampo della Juventus, priva dopo la partenza di Pjanic di un giocatore in grado di organizzare la manovra, verticalizzare e tenere alta la linea mediana così come vorrebbe il gioco di Andrea Pirlo. In questo senso, domani un nuovo test attende la Juve contro la Lazio: per seguire la supersfida in diretta tra bianconeri e biancocelesti clicca QUI.

Juventus su Jorginho

Fabio Paratici è al lavoro per risolvere il buco in organico nella prossima stagione e Manuel Locatelli resta sempre l’obiettivo numero uno del dirigente bianconero. In Inghilterra, però, è tornata a circolare la voce di un forte interessamento della Juventus per Jorginho: il centrocampista ex Napoli è legato al Chelsea da un contratto con scadenza 2023, ma per i tabloid il club di Londra potrebbe privarsene di fronte a una buona offerta.

I dubbi dei tifosi bianconeri

L’accostamento di Jorginho alla Juventus però non sembra essere molto gradito dai tifosi bianconeri, molti dei quali sognano ancora il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United. “Meglio Pogba”, scrive Franco su una delle pagine Facebook dedicate alla Juventus.

A Francesco invece piacerebbe vedere Jorginho in bianconero, ma insieme ad altri centrocampisti: “Paratici deve prenderlo con Allan e Pogba”, commenta il tifoso. Marco, invece, ricorda come non sia la prima volta che l’italo-brasiliano viene indicato come oggetto del desiderio della Juventus: “Jorginho è come le rondini. A primavera arriva il suo nome e, puntualmente da 4 anni, non se ne fa nulla”.

Alessandro, invece, nutre dubbi sull’utilità di Jorginho nel gioco di Pirlo: “Ma Jorginho lo voleva Sarri perché era funzionale al suo gioco, siamo sicuri che sia funzionale anche al gioco di Pirlo?”. Domenico, infine, preferirebbe un altro regista: “Ma è davvero più forte di Locatelli?”.

SPORTEVAI | 05-03-2021 12:45