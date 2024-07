Olimpiadi, Vavassori-Errani coppia azzurra di doppio misto: ufficiale. Sinner-Musetti teste di serie numero 1

Saranno i due specialisti a gareggiare nell'apposito tabellone. Sinner-Musetti e Bolelli-Vavassori prime teste di serie del doppio maschile, Paolini-Errani numero 3 del femminile.

Adesso è ufficiale. Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi, la coppia azzurra olimpica di doppio misto non vedrà in campo le punte di diamante della squadra maschile e di quella femminile, vale a dire Jannik Sinner e Jasmine Paolini. A rappresentare l’Italia ci saranno due “specialisti” del doppio: Andrea Vavassori, che con Simone Bolelli è impegnato nel tabellone maschile, e Sara Errani, di scena nel tabellone femminile proprio in tandem con Paolini. Nel doppio misto sono solo sedici le coppie in gara, si parte dunque direttamente dagli ottavi e vincendo due partite si entra in zona medaglie.

Doppio misto, l’Italia schiera Vavassori ed Errani

L’ufficializzazione di Vavassori-Errani nel doppio misto di tennis è arrivata attraverso una nota del Coni: “Andrea Vavassori e Sara Errani. Sono loro i componenti della coppia che rappresenterà l’Italia Team nel torneo di doppio misto di tennis a Parigi 2024. Entrambi grandi specialisti, per il torinese classe ’95 si tratta della prima esperienza olimpica in carriera: oltre al misto, il numero 9 della classifica ATP di doppio giocherà anche il maschile al fianco di Simone Bolelli. La numero 16 del ranking WTA di specialità è invece l’unica atleta Italia Team arrivata in Francia per disputare la quinta Olimpiade in carriera: nessuna come lei a Parigi 2024. Errani è iscritta anche al doppio femminile con Jasmine Paolini”.

Doppio maschile: Sinner-Musetti e Bolelli-Vavassori al top

Il debuttante e la veterana, dunque, a caccia di una medaglia. Entrambi però saranno all’opera anche nei diversi tabelloni di doppio, di cui in mattinata sono state ufficializzate le teste di serie. Nel torneo maschile le coppie azzurre figurano addirittura al primo e al secondo posto del seeding. Al numero 1 il duo costituito da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, immediatamente sotto al numero 2 la coppia costituita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Le altre teste di serie: Kevin Krawietz-Tim Puetz (Germania, n. 3), Taylor Fritz-Tommy Paul (USA, n. 4), Rajeev Ram-Austin Krajicek (USA, n. 5), Joe Salisbury-Neal Skupski (Regno Unito, n.6), Andres Molteni-Máximo Gonzalez (Argentina, n. 7) e Mate Pavic-Nikola Mektic (Croazia, n. 8).

Doppio femminile: Paolini-Errani teste di serie numero 3

Ufficializzate anche le teste di serie del torneo femminile, dove Jasmine Paolini e Sara Errani sono le numero 3 del seeding. La coppia numero 1 è quella statunitense formata da Coco Gauff e Jessica Pegula, al numero 2 le ceche Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova. Le altre teste di serie: Danielle Collins-Desirae Krawczyk (USA, n. 4), Gabriela Dabrowski-Leylah Fernandez (Canada, n. 5), Beatriz Haddad-Luisa Stefani (Brasile, n. 6), Marta Kostyuk-Dayana Yastremska (Ucraina, n. 7) e Cristina Bucsa-Sara Sorribes (Spagna, n. 8). I tornei di doppio sono articolati su tabelloni a 32 coppie, quindi bisogna vincere tre partite per accedere alle semifinali ed entrare in zona medaglie. Sorteggio in programma nella mattinata di giovedì 25 luglio.