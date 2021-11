Olimpico intitolato a Rossi? La moglie: "Tifosi romani contrari"

16-11-2021 14:58

Lo stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi? Per la moglie c’è un ostacolo evidente: “La campagna sta andando avanti, gran parte del Paese è favorevole all’idea, forse i tifosi della Roma e della Lazio sembrano contrari. Personalmente dico che sarebbe una gran bella cosa, perché Paolo è percepito come un eroe nazionale e io me ne rendo conto quotidianamente per tutti gli attestati di stima e affetto che ricevo”, dichiara Federica Cappelletti.

Intervenuta a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, la moglie di Paolo Rossi ha aggiunto: “Paolo ha sempre unito il Paese e mi piacerebbe che continuasse così. Se dovesse esserci l’intitolazione, mi piacerebbe ci fosse un momento di incontro perché Paolo deve restare una figura positiva, non un motivo di discordia”, ha concluso la moglie del giocatore scomparso per un brutto male.

OMNISPORT