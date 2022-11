Olympique Marsiglia, Jean-Pierre Papin torna nel club che lo rese un campione

18-11-2022 23:05

“Bentornato a casa Jean-Pierre Papin. La nostra leggenda, JPP, ritorna ufficialmente all’OM”. Così recita il tweet della società marsigliese.

L’ex campione dell’OM tornerà a lavorare nel club francese anche se il ruolo del Pallone d’Oro non è ancora stato svelato. Pablo Longoria, il giovanissimo presidente dei provenzali ha dichiarato: “Sarà in contatto quotidiano con me e Javier Ribalta e con i giocatori. Sarà presente in tutte le partite, in casa e fuori. Con la sua visione può darci buoni consigli. È molto importante avere con noi Jean-Pierre; noi non conosciamo i piccoli dettagli e quando lascerò questo club nessuno ricorderà chi sono. Ma, tra 100 anni, tutti ricorderanno Jean-Pierre Papin”.