Otavio tra Juve e Inter: ama la Bibbia, gioca a biliardo e aiutò già i nerazzurri

Otavio, l'intreccio di mercato tra Juve e Inter per il centrocampista portoghese. La sua storia tra curiosità e gli scontri con i club italiani

12-07-2023 15:42

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

L’eterna sfida tra Juve e Inter è ripartita: questa volta sul calciomercato. Nei giorni precedenti non c’era ancora stato nessun intreccio di mercato tra i due club, oggi invece Otavio è conteso da entrambe. 28 anni, trequartista ed esterno brasiliano del Porto, è il pupillo di Conceição: “Giocatore all’antica”. Naturalizzato portoghese ed amico di Danilo, il difensore brasiliano 31enne della Juve, che ha incrociato nei suoi primi anni al Porto e che ha sfidato da avversario in Champions.

Le parole dell’intervista al procuratore di Otavio

Nonostante i 28 anni, quello di Otavio è un profilo che stuzzica da diverso tempo i club europei ma la richiesta del Porto, squadra che notoriamente si fa pagare a caro prezzo i propri gioielli, è decisamente alta. Israel Oliveira, agente del giocatore, ha infatti rivelato ai microfoni de L’Interista che i portoghesi lo lascerebbero partire per i 40 milioni di euro, previsti dalla sua clausola rescissoria.

“Posso dire soltanto che l’Italia vuole fortemente il giocatore e l’interesse intorno a lui dal vostro paese continua ad esserci. Parliamo di un giocatore che ha mostrato il suo valore e che sarebbe pronto per qualsiasi club. In Italia farebbe molto bene, c’è già chi sta raccogliendo i fondi necessari per pagare i 40 milioni richiesti dal Porto. Posso confermare che l’Inter è tra i club che lo vogliono, ma anche la Juventus si aggiungerà alla lotta per averlo. Ma per averlo bisogna solo pagare la clausola, il Porto non lo considera in vendita.”

Quando Otavio incontrò i bianconeri per la prima volta